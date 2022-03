¡Una madre nunca se rinde! Pese a tener cáncer, Noemí trabaja para sacar adelante a su hijo con parálisis cerebral

En el municipio de Cuautitlán Izcalli el Estado de México, Noemí Urbina Santana trabaja para atender las necesidades de su hijo que vive con discapacidad;

Y es que todos los días, Noemí de 43 años, sale a vender junto a su hijo desde la 13:00 horas de la tarde hasta las 18:00 horas, recorre el mercado del municipio de Cuautitlán, con su hijo que vive con parálisis cerebral.

La madre del menor, reveló que en una ocación, tuvo que dormir en la calle, ya que no tenía para pagar la renta y la casera les cerró la casa donde habitaba.

Marchantes y trabajadores del mercado de este municipio del edomex, conocen al menor de 14 años como Chucho; "Entre el mercado de aquí (Cuautitlán) todos me ayudaron para atender sus operaciones", afirmó.

Asimismo, reveló que unos comerciantes de una tienda de abarrotes siempre le han ayudado al menor de edad. Cabe mencionar que la mayoría del mercado y del parque de enfrente, conocen la historia de Noemí y Chucho. donde otro grupo de comerciantes los ayudan desde hace años con sillas, pañales y despensa.

Sin embargo, ambos requieren de más apoyo, ya que acechan más tiempos difíciles, puesto que Noemí vive con cáncer desde hace un año.

"Me ha dicho el médico que voy bien, pero necesito en estos momentos de una operación pero le dije al doctor que no le quería mover porque ahorita no tengo donde dejar a mi hijo", dijo.