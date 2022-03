Rituales que debes hacer antes de equinoccio de primavera para atraer buenas energías

El próximo domingo 20 de marzo es el equinoccio de primavera y con su llegada no sólo se espera que los rayos del Sol duren más horas, por lo tanto las bajas temperaturas desaparezcan y con ello darán paso al clima cálido. Por otro lado, es el momento perfecto para muchas personas para atraer las buenas energías.

Y como año con año, es el día ideal para vestir de blanco, un color muy relacionado con la pureza y por supuesto con las buenas energías; sin embargo, la vestimenta y tomar un baño de Sol justo cuando entra el equinoccio de primavera no son los únicos rituales que pueden traer cosas positivas para la temporada.

Así que si quieres que durante toda la primavera todo influya a tu favor y de forma positiva, debes realizar alguno de estos tres rituales con los que seguramente serás una de las personas más afortunadas de la temporada. Pero antes de que los pongas en práctica debes tener presente que se deben realizar al pie de la letra y, lo más importante, previo a la llegada del equinoccio.

Limpieza profunda del hogar

Al igual que en Año Nuevo, la limpieza profunda del hogar o del espacio en el que vives debe realizarse con suma delicadeza y entre uno o dos días antes del equinoccio, pues de esta forma lograrás purificar los diferentes espacios de tu casa tanto deshaciéndote de todas las malas vibras, como al cortar ciclos, sobre todo si por fin dejas ir las cosas que ya no utilizas.

Mientras que el 20 de marzo, con la llegada de la primavera, evita limpiar tu casa, abre todas las ventanas y puertas para que las buenas energías y vibras entren y se almacenen en cada rincón de tu casa, algo que sin duda te ayudará a que toda la temporada te vaya bien a ti y a los que viven en el lugar.

Manifiesta lo que quieres con ayuda de una vela

Otra opción es que para que se cumpla todo lo que quieras (incluyendo atraer las buenas energías) es hacerlo por medio de un ritual que requiere de concentración, meditación y tener en claro todo lo que deseas manifestar. Lo ideal es que esto lo hagas la noche del sábado 19 de marzo.

En un lugar tranquilo y de preferencia en un espacio al aire libre de tu casa, como el jardín, enciende una vela blanca y en voz alta di: "Aquí cierro un ciclo, aquí cierro mis errores y todo lo que no quiero para mi futuro. Me despido y te dejo, me despido y te suelto, me perdono y te perdono, hoy florezco como la primavera".

Asimismo, puedes agregar una lista de cosas que te gustaría que ocurran en tu vida e incluso desearle cosas positivas a tus cercanos. Para finalizar, una vez que termines de externar tus peticiones, agradece y apaga la llama de la vela.

Medita para atraer lo que deseas

La última opción es meditar sólo o en compañía tanto desde un par de días antes del equinoccio de primavera como durante su llegada. Para ello busca un espacio y hora en la que tu cuerpo pueda recibir los rayos del Sol, si son los matutinos mejor, para ayudarte y purificar el ambiente, acompaña el momento cuencos tibetanos.

Durante el momento de meditación puedes pensar en lo que quieres atraer a tu vida o lo que deseas cumplir como propósitos o metas; mientras tú atraes esto a tu vida, los rayos del Sol cumplirán su función y te llenarán de buenas energías.

