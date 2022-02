Uso de la ivermectina se basó en estudios de inicios de la pandemia y para tratar de salvar vidas, asegura experto

Francisco Moreno, infectólogo y director de la línea de servicio de medicina interna del Centro Médico ABC, dijo que en los primeros meses de la pandemia de Covid-19, se usaron medicamentos que después se aprendió que no debían usarse.

"Al inicio tratábamos de salvar pacientes", dijo el especialista, quien en entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez de El Heraldo Radio, señaló que los estudios que al inicio se publicaron fueron abandonados porque no tenían beneficio. Eso ocurrió con la Ivermectina.

"Lo que está ocurriendo con el tiempo es que muchos de los estudios que inicialmente daban, como el caso de la Ivermectina, que aparentemente tenían un beneficio, pues resultó que no tenía ningún impacto sobre la enfermedad y se fueron abandonando", expresó.

Explicó que la metodología científica no es adecuada para establecer que un medicamento incluye un análisis comparativo doble ciego. El estudio publicado es sesgado pues buscaban mostrar que el tratamiento era beneficioso. Eso ocurrió también en Marsella, Francia.

"Lo cuestionable es la metodología y que no tenían un consentimiento y que dijeron que era un éxito".

Agregó que en el 85 por ciento de las personas que padecieron Covid no tenían problemas por eso era difícil saber si funcionaba o no.

Finalmente, detalló que los afectos adversos de la Ivermectina son en dosis mayores.

"Tuvo auge por un estudio australiano, pero eso no podíamos alcanzar las dosis. El beneficio no era exento de daños colaterales. Las personas no supieron que eran parte de un estudio y eso es cuestionable".