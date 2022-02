Presenta Adip apelación al Comité Directivo del sitio SocArXiv por retiro del artículo “La ivermectina"

La Agencia Digital de Innovación Pública, que encabeza José Antonio Peña Merino, presentó al Comité Directivo del sitio SocArXiv una apelación por el retiro del artículo “La ivermectina y las probabilidades de hospitalización por COVID-19: evidencia de un análisis cuasi-experimental basado en una intervención pública en la Ciudad de México”.

A través de un texto, explica el organismo que quieren abordar y refutar cada una de las razones que proporcionaron para retirar el artículo y solicitar una audiencia para exponer el caso y responder cualquier pregunta que puedan tener:

1.-“El artículo está difundiendo desinformación, y promoviendo un tratamiento médico no aprobado en medio de una pandemia mundial.”

A este señalamiento respondieron que el artículo no está difundiendo desinformación.

"Nosotros estamos contribuyendo a construir esa evidencia y reconocemos en el artículo que el efecto de ivermectina para prevenir COVID-19 es un asunto médico no resuelto.

"Además, el papel de SocArXiV no es juzgar sobre el contenido o la calidad de un artículo y, con esta tergiversación de nuestro trabajo, SocArXiV se extralimita en su función de ofrecer infraestructura de investigación para bienes públicos", explicó la Adip.

2.- “El artículo forma parte de, y es justificación de, un programa gubernamental que dispensa (o dispensaba) medicamentos no probados de manera poco ética, aparentemente sin el debido consentimiento o las protecciones éticas apropiadas de acuerdo con los estándares de investigación en seres humanos.”

La Agencia sostiene que el artículo no se utilizó para justificar la decisión de implementar un programa de gobierno.

"Apoyamos que la investigación con humanos debe ser aprobada por Comités de Revisión Institucional o Comités de ética similares. Sin embargo, queremos resaltar que el documento utilizó datos secundarios (datos administrativos) y el análisis se realizó DESPUÉS de la implementación de la política", explicaron.

3.-“El artículo es una investigación médica, que pretende estudiar los efectos de un medicamento en el resultado de una enfermedad, y no se encuentra propiamente dentro de las materias que se publican SocArXiv.”

El archivo declara que "SocArXiv acepta trabajos académicos en ciencias sociales, en sentido amplio". El trabajo tiene como objetivo evaluar la intervención de política pública del kit médico y el seguimiento telefónico. Concebimos el artículo como una evaluación de políticas.

"Este es un argumento extraño para eliminar un artículo porque el documento está clasificado en la categoría "Política pública de salud", categoría reconocida por SocArXiv dentro de los temas del archivo. Elegimos SocArXiv porque queríamos llegar a un público más amplio y diverso.

"Además, celebramos el compromiso de SocArXiv con la ciencia abierta: elegimos SocArXiv porque compartimos los valores de acceso abierto y el código abierto (precisamente el papel de la ADIP en la actual administración de la Ciudad de México). Nuevamente, si el documento no estaba dentro del alcance del tema de SocArXiv, debería haber sido señalado en el proceso de moderación inicial. No lo hizo. Además, no está claro por qué las evaluaciones de políticas en salud deben eliminarse del archivo", reclamaron.

4.- “Los autores no revelaron adecuadamente su conflictos de interés.”

Declaramos que somos empleados de las agencias gubernamentales en nuestras afiliaciones y el artículo establece qué agencias participaron en la implementación de la política, agregó la Adip.

"Por lo tanto, pedimos al comité que reconsidere la decisión de eliminar el artículo: honren su misión de promover 'ciencias sociales sin muros apoyando el acceso abierto, el código abierto, la infraestructura de bienes públicos'", concluyeron desde el Gobierno local.

