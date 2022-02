Coni salió a la tienda, pero ya no regresó; sus hijas y esposo la buscan en Toluca y Zinacantepec

Jennifer, la hija mayor de Concepción Albarrán Romero, madre de familia desaparecida desde el 3 de febrero en San Antonio Acahualco, Zinacantepec, ha tenido que sacar fuerzas para buscar a su mamá por predios abandonados, barrancas.

Las brigadas de búsqueda son lideradas por ella, su hermana, su padre, sus tíos, primos y vecinos que se han unido a ellos para tratar de localizar a Coni.

La joven universitaria mencionó que ella quisiera tener a su madre en estos momentos para decirle lo duro que está siendo para todos el afrontar su desaparición.

“El hecho de no poder contarle a mi mamá como me siento justo ahora, sea cual sea la situación pues uno se confía en la mamá, sé que tengo a mi papá, que está apoyándonos sin embargo, cuando las cosas son duras uno acude a mamá y yo no tengo a quién acudir en este momento. Mi papá ha sido gran apoyo para nosotros, pero creo que dentro de nuestra familia la necesitamos a ella y no está", compartió.