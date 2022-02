Jacobo Grinberg: ¿Quién es el científico mexicano que desapareció sin dejar rastro en 1994?

El científico mexicano Jacobo Grinberg –Zylberbaum, especialista en neurofisiología y psicología, dedicado también a otras “actividades” como la telepatía y el chamanismo desapareció un 8 de diciembre de 1994 en el más completo misterio.

Su desaparición ha estado marcada por rumores de abducción alienígena, otros cuentan que fue secuestrado por agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), que pudo ser víctima de un crimen de corte pasional, todo se diluye en las suposiciones, lo cierto es que desde que desapareció no se sabe absolutamente nada sobre las razones por las que no regresó e incluso el mismo hizo mención que dentro de la “matrix” un día podrías despertar y desaparecer.

El científico (y quien es medio hermano del actor Ari Telch), logró construir y reforzar vínculos entre sus creencias místicas, su entorno espiritual y la ciencia de la que nunca se alejó a pesar de los fuertes vínculos que lo unían con el chamanismo y otras cuestiones esotéricas.

Grinberg fue un creyente y desarrollador de la llamada Teoría Sintérgica, en la que buscaba cambiar la forma en la que los seres humanos ven su realidad para conocer una nueva manera de saber cómo funciona el universo; según sus ideas, el ser humano vive en una especie de “holograma” en la que en cualquier momento podría liberarse y con ello desaparecer de esa “realidad”.

Dicha teoría intenta resolver la interrogante de la creación d la experiencia y de la percepción, postulando la existencia de un nivel básico o fundamental de la estructura del espacio, y la capacidad del cerebro humano de distorsionar tal estructura a través de la creación y expansión de campos neuronales.

Durante su niñez, Jacobo fue influenciado para estudiar la mente luego de perder a su madre por causa de un accidente cerebrovascular, en su juventud se inscribió en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y más adelante se inscribió en un doctorado de psicofisiología en Nueva York en el Brain Research Institute.

A la par de sus estudios, Grinberg intentó relacionar el chamanismo con la ciencia, se topó en su juventud con una curandera muy famosa, Bárbara Guerrero, alías “La Pachita”, quien según ella realizaba “cirugías psíquicas”, su fama fue tal que entre sus clientes había políticos y celebridades del momento.

Además de su teoría, el científico se adentró de lleno con la telepatía, conocimientos que la comunidad científica calificaban como charlatanería, sin embargo, hubo pocos intentos por desvirtuar sus investigaciones.

¿Qué sucedió en diciembre de 1994?

El científico salió de su casa para no volver jamás a tan solo cuatro días de cumplir 48 años de edad, de acuerdo con los más recientes informes, la pareja de Grinberg, de nombre Teresa Mendoza no dio aviso a las autoridades de inmediato, debido a que la señora sabía que el científico podía salir sin avisar para viajar y tardar varios días, por lo que no le extrañó que no regresara.

Entre las teorías sobre su desaparición destacan sus posibles nexos como informante de la CIA en Colorado, Estados Unidos, algo que ni la gente más cercana sabía, y supuestamente fue detenido y encarcelado o desaparecido por la propia agencia.

La duda sobre si la CIA “secuestró” al científico para hacer uso de sus hallazgos surgió de nueva cuenta en el 2017 cuando salieron a la luz documentos clasificados en los que se hacía alusión al fenómeno OVNI, experimentos de control mental y estudios sobre telepatía, en los que Jacobo era experto.

Su propia familia, entre ellos, el actor Ari Telch, dieron por cerrada la investigación sobre su desaparición y mencionaron que su pareja Teresa Mendoza radica en Estados Unidos, pero se mantiene en las sombras para no dar más informes, algo curioso es que el investigador no está registrado en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o no localizadas en México.

La historia sobre el científico mexicano ha llamado poderosamente la atención, y ha dado pie a la creación de trabajos documentales como “El secreto del Doctor Grinberg”, del cineasta español Ida Cuéllar, en el que se relatan los detalles sobre la desaparición e investigaciones del científico mexicano.

