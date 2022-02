Mario Delgado asegura que hay presupuesto suficiente para todas las casillas de la revocación de mandato

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de presuntamente desaparecer 524 millones de pesos para realizar la consulta de revocación de mandato, y exigió que con esos recursos se instalen 27 mil casillas más para el ejercicio.

En conferencia de prensa, acompañado del representante de Morena, Mario Llergo y del secretario de Comunicación, Difusión y Propaganda del partido, Diego Hernández, el dirigente expuso que ante la Suprema Corte de la Nación (SCJN), el INE aseguró contar con 2 mil 091 millones de pesos para realizar el ejercicio, y ahora señala que únicamente cuenta con mil 567 millones de pesos.

En este contexto, pidió al Consejo General del instituto que explique en dónde se encuentran los 524 millones de pesos y que se destinen a la instalación del mayor número de casillas, a fin de que haya más participación de los ciudadanos.

“La Suprema Corte de Justicia de la Nación les dice -está bien no vas a tener responsabilidad de no instalar todas las casillas porque solo tienen 2 mil 91 millones de pesos y dices que con esto no te alcanza- pues de jueves a viernes, cuando fue la sesión del Consejo General, se les extraviaron al INE, cerca de 500 millones de pesos porque ahora en su sesión en lugar de presupuestar los 2 mil 91 millones de pesos, ahora resulta que a Chuchita la bolsearon y tienen nada más mil 566 millones, es decir, faltan 525 millones de pesos”, señaló Delgado.