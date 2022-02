PAN alista paquete de reformas electorales a fin de blindar al INE

La fracción parlamentaria del PAN en la Cámara de Diputados, anunció que alista un paquete de reformas para blindar al Instituto Nacional Electoral (INE) de los ataques de gobiernos autoritarios que buscan desaparecerlo, entre las propuestas están garantizar recursos suficientes al órgano electoral y una segunda vuelta en las elecciones presidenciales.

En conferencia de prensa en las instalaciones del INE, los integrantes de la bancada panista coordinada por Jorge Romero, anunciaron que presentarán esta serie de propuestas durante el periodo de sesiones que inició este martes.

“Iniciativas que presentaremos para defender a los organismos autónomos y a los otros poderes, blindando su presupuesto, blindando su existencia, iniciativas para que los titulares de los organismos de fiscalización sean nombrados por las minorías y no por el oficialismo en este país” señaló Jorge Romero.

Añadió que, para enfrentar los ataques y persecución a los organismos constitucionalmente autónomos como el INE y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la bancada presentará un paquete de iniciativas, sin dejar a un lado las causas que siguen siendo prioritarias para los mexicanos.

En su turno, la diputada Mariana Gómez del Campo, aseguró que los gobiernos autoritarios o se apoderan de las instituciones o terminan por desaparecerlas.

La panista llamó a los mexicanos, a que se sumen a defender la democracia y los órganos autónomos de México, “no podemos guardar silencio ante lo que está ocurriendo en México, un Presidente que todas las mañanas ataca al INE, ataca a los periodistas que no están con él, ataca a todo aquel que no está de acuerdo, que no piensa como él, llámese empresario, llámese el ciudadano de a pie, incluso los evidencia y pone nombres y los pone en riesgo, y hoy vemos que México no está bien”.

