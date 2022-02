Absurdo que AMLO no pueda pronunciarse sobre la revocación de mandato, pero está en la Constitución: Lorenzo Córdova

En un debate abierto con Morena, el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, reconoció que es absurdo que el presidente Andrés Manuel López Obrador no se puede pronunciar sobre la revocación de mandato, y señaló a los partidos políticos y legisladores de haber impuesto esa prohibición en la Constitución y la Ley Electoral.

Al participar en el foro "Reforma Política en la Cuarta Transformación", organizado por senadores de Morena, el presidente del organismo electoral incluso propuso que en una virtual reforma electoral se modifique la ley para que se quite la prohibición a los actores y partidos políticos sobre pronunciarse en cuanto a las consultas populares.

"La prohibición de que no hable el principal actor sobre la revocación de mandato, lo pusieron los partidos en la Constitución en 2019 y en la ley electoral, no lo puso el INE, seamos honestos. Ee absurdo que los actores políticos no puedan pronunciarse por eso", indicó.