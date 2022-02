Hubo un mal manejo político para evitar la protesta en la Autopista del Sol, asegura Vidulfo Rosales

Ante los enfrentamientos ocurridos en la Autopista del Sol, Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, dijo que hubo una ausencia de diálogo previo al acto de protesta.

"La mesa para la Paz desde muy temprana hora ya sabía que iba a haber una protesta en la caseta, entonces no se tendieron los puestos de diálogo, no se disuadió, ya estando en el Palo Blanco no hubo tampoco una autoridad política o civil que estuviera ahí y tendiera los puentes de diálogo necesario y hubo un mal manejo de los cuerpos policiacos de la protesta".