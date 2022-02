Debe existir diálogo constante con normalistas para evitar hechos como en Palo Blanco: Abelina López

Ante los hechos registrados el pasado viernes en la caseta de Palo Blanco en Guerrero, en donde se enfrentaron elementos de la Guardia Nacional y estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Isidro Burgos; la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero realizarán las indagatorias correspondientes tras las denuncias interpuestas por las agresiones realizadas

Cabe señalar que el saldo de este operativo encaminado a evitar la toma de la caseta 17 agentes de la Guardia Nacional y 20 elementos de la Policía Estatal resultaron lesionados.

En entrevista con Mario Maldonado para Noticias de la Mañana en El Heraldo Media Group, la alcaldesa de Acapulco, Abelina López, habló sobre los hechos registrados el pasado viernes en la caseta de cobro de Palo Blanco, actos que señaló son derivados del dolor de quienes buscan a sus compañeros.

“Lo que hay es un dolor, de quienes buscan a sus compañeros, un movimiento que se debe registrar como tal, consecuencia del negro pasado que se dejó cuando gobernaba Enrique Peña Nieto”, señaló la alcaldesa al ser cuestionada sobre lo que sucedió en la mencionada caseta de corbo.

Estos hechos dejaron un saldo de 17 agentes de la Guardia Nacional y 20 elementos de la Policía Estatal lesionados. FOTO: ESPECIAL

Más allá de sanciones o persecuciones, la presidenta municipal de Acapulco destacó que se debe de tener un diálogo constante con estos estudiantes para evitar este tipo de hechos, asimismo indicó que se debe buscar otra arista y apoyar a los normalistas en su búsqueda, pues “la llama sigue prendida, hasta que no se tenga una verdad esto va a continuar”, señaló la funcionaria.

Cuestionada si ante dicho “dolor” la violencia registrada durante las protestas se justifica, Abelina López recalcó que en la constitución se estipula el derecho a la manifestación, por lo que dijo no se puede criminalizar.

De igual forma comentó que de donde venga la violencia siempre es condenable, por lo que realizó un llamado al diálogo y cordura e invitó al Gobierno Federal a que nombre una comisión conjunta que siga dialogando con jóvenes que buscan la verdad de lo que ocurrió.

Finalmente al cuestionarlo si se continuará permitiendo la toma de casetas, Abelina López, contestó que eso es algo que no le corresponde por lo que no abundó en su respuesta. De igual forma sobre el avance de las investigaciones tras la quema del famoso Baby’O, la funcionaria también respondió desconocer los avances del caso pues no le corresponde, señaló.

