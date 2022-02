Coacalco tendrá estacionamiento GRATIS por una hora en plazas comerciales

El Ayuntamiento de Coacalco extendió la gratuidad de los estacionamientos en plazas comerciales de media hora a una hora, como parte de las modificaciones contempladas en el Bando Municipal 2022; medida que tiene el propósito de apoyar a la economía de las familias del municipio y de localidades vecinas.

El Capitulo XVIII, artículo 112 del Bando Municipal, aprobado por unanimidad en cabildo, señala que en los estacionamientos que forman parte de centros y plazas comerciales que se encuentran dentro del territorio municipal, los permisionarios o administradores estarán obligados a otorgar 60 minutos de tolerancia para el público en general y tener un tabulador de tarifa preferente por cada 15 minutos.

“La medida corresponde a las peticiones realizadas por la población, ya que consideran excesivos los costos de estacionamientos, por lo que se ven limitados en sus gastos para poder consumir en estos espacios”.

En Coacalco, las sanciones para aquellos establecimientos que no cumplan con los tiempos de cortesia pueden alcanzar 30 veces del valor diario de la Unidad de Medición y Actualización (UMA) vigente al momento de, suspensión temporal o cancelación del permiso o licencia del establecimiento.

¿Qué ocurre en otros municipios?

En el municipio de Naucalpan la gratuidad de 30 minutos aprobada por el gobierno municipal se mantiene vigente y la mayoría de los centros comerciales lo siguen respetando.

El regidor Mauricio Aguirre señaló que de acuerdo con el Reglamento de Unidades Económicas en su artículo 114, los permisionarios y administradores de dichos estacionamientos deben otorgar a sus clientes o usuarios la primera media hora de tolerancia “sin costo, sin que pueda establecer condición de compra mínima o contratación de servicio alguno”

El regidor señaló que es necesario reactivar el programa de parquímetros, además de regular otro tipo de estacionamientos, valet parking y a los franeleros que trabajan en el municipio, principalmente en las zonas comerciales del municipio, como Tecamachalco, Satélite y la Zona Azul.

Aguirre Lozano dijo que en la próxima sesión de cabildo presentará la propuesta en asuntos generales, aunque en zonas habitacionales como la Florida, no se deben reactivar los parquímetros.

Al respecto, el ex presidente de la Asociación de Colonos de la Florida Eduardo Murguía vio con buenos ojos la decisión de mantener la gratuidad los primeros 30 minutos en los estacionamientos en Naucalpan, pero pidió no reactivar los parquímetros en el municipio, porque se prestan para actos de extorsión; además de que en las administraciones que funcionaron no realizaron las inversiones prometidas en mejoramiento de vialidades.

En tanto, en el municipio de Cuautitlán Izcalli, donde se mantiene el reclamo de los vecinos porque los centros comerciales no están respetando la media hora gratis autorizada por el gobierno anterior, las autoridades municipales señalaron que los Ayuntamientos no cuentan con facultad para determinar tarifas, ni descuentos en dichos establecimientos; y el hacerlo se incurre en un acto de autoritarismo.

Señalaron que cualquier abuso en los estacionamientos de servicio público, deberá ser resuelto por la Procuraduría Federal Del Consumidor (Profeco).

