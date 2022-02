EN VIVO: La Mañanera de AMLO hoy lunes 7 de febrero

El presidente Andrés Manuel López Obrador presenta su tradicional conferencia de prensa Mañanera en el Salón Tesorería de Palacio Nacional en este inicio de semana. Como cada lunes, se presenta la sección Quién es quién en los precios de los combustibles y los avances de las obras públicas.

López Obrador indicó que no pasarán los videos de los avances en las obras públicas debido al inicio de la veda electoral, por lo que hizo un llamado a las instancias judiciales para que aclaren qué información y cuál no pueden difundir para no violar la veda.

Por su parte, el procurador del consumidor, Ricardo Sheffield informó que el costo por litro de gasolina regular es de 20.98 pesos, mientras que para la gasolina Premium es de 22.96 pesos, y de 22.18 pesos para el Diésel.

Asimismo, el funcionario precisó que el precio promedio del gas LP por kilo en cilindros es de 22.85 pesos, mientras que el costo por litro del gas estacionario es de 12.30 pesos.

Mientras que en la sección Quién es quién en las compras de primera necesidad, el procurador del consumidor informó que hicieron el análisis durante este fin de semana al hacer las compras desde el viernes 4 al sábado 5 de febrero.

Sheffield resaltó que la tienda más cara que oferta la canasta básica en la zona centro del país es La Comer de Querétaro Estadio, con un costo de mil 23 pesos; mientras que los productos que se adquieren con precios más baratos se trata de la Central de Abastos ubicada en la alcaldía Iztapalapa cuyo costo es de 752.88 pesos.

Sigue la conferencia de prensa en vivo:

