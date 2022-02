AMLO revela que normalistas de Ayotzinapa están infiltrados por delincuentes

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló en la Mañanera que el movimiento de normalistas de la Normal Rural Isidro Burgos en Ayotzinapa, Guerrero, está infiltrado por delincuentes y personas que se dedican a actividades ilícitas.

El mandatario nacional incluso no descartó que esos delincuentes están relacionados con el hecho de que los normalistas hayan lanzado un tráiler en contra de guardias nacionales y una caseta en Chilpancingo, Guerrero, el fin de semana.

Sostuvo que ya se inició una investigación para deslindar responsabilidades. "Tenemos la información de que hay gente dedicada a actividades ilícitas infiltrada en este movimiento. A lo mejor los normalistas no lo saben", indicó.

Ante esto, López Obrador lanzó un llamado a los normalistas de Ayotzinapa y sus papás para que ya no actúen de esa forma, porque afectan y ponen en riesgo la vida de las personas.

La toma de las casetas era una situación insoportable: AMLO

El Presidente dio la instrucción también para que las autoridades de Gobernación reciban a los normalistas y dialoguen sobre sus demandas.

"Se está haciendo la investigación, pero hay que buscar el diálogo y el acuerdo, porque no es un asunto nada más jurídico sino social y político. Les pido a los papás de los normalistas que nos ayuden, que hablen con ellos de que ese no es el camino", sostuvo.

Ante posibles responsabilidades penales contra los autores del accidente que dejó varios heridos, López Obrador sostuvo que su gobierno no es represor, pasaron esos tiempos, y "ya no está García Luna".

"Nosotros no somos represores, se tomó esa decisión de que no se tomen las casetas, que ya era una situación insoportable, pero la Guardia Nacional actuó con mucha responsabilidad, sin armas salieron, pero hay muchos heridos pero no se puede actuar de esa forma", acotó el presidente.

RMG