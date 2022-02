AMLO pide al INE acotar el concepto de propaganda electoral

La conferencia de prensa Mañanera de este lunes arrancó de una manera distinta, debido a que el presidente Andrés Manuel López Obrador evitó presentar el avance de sus obras insignia, como el aeropuerto Felipe Ángeles o el Tren Maya, ya que arrancó la veda por la etapa de promoción de revocación de mandato.

Al inicio de su mañanera en Palacio Nacional, el mandatario nacional anunció que no se transmitan los videos donde se detalla el avance de las obras porque inicia hoy la veda y "aun cuando se trata de obras que se hacen en beneficio de la ciudadanía y no tienen que ver con lo electoral, de todas formas queremos que las instancias judiciales nos aclaren qué podemos y qué no podemos informar".

López Obrador señaló que el concepto general de propaganda y todo lo que tiene que ver con el gobierno y lo que hace la administración Federal, puede considerarse como en ese rubro de propaganda.

"Siento que debería de acostarse lo de propaganda a la participación a favor de una postura, de un partido, algo que beneficie al partido en el gobierno o que el gobierno promueva o una postura a favor como tiene que ver en caso de revocación de mandato", indicó.

AMLO asegura que el concepto de propaganda es muy general

Sin embargo, como el concepto de propaganda electoral es muy general, el presidente López Obrador decidió no transmitir el avance de las obras del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas, el Tren Transístmico, entre otras.

"Si las autoridades electorales nos dicen que no es posible, pues entonces no, pero por lo pronto aquí está la Tribuna", expuso.

Lo que sí se informó al inicio de la conferencia de prensa, como cada lunes, es la sección de Quién es quién en los precios de los combustibles, así como quién es quién en los precios de los productos de la canasta básica.

SIGUE LEYENDO:

Hay que luchar para vivir con dignidad: AMLO

AMLO y Del Mazo garantizan obras viales para AIFA

RMG