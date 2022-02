Hay que luchar para vivir con dignidad: AMLO

Tras someterse a un cateterismo cardíaco el pasado 21 de enero, este mediodía, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), realizó actividad física para mejorar su salud cardiovascular por recomendación de los médicos.

A través de un video publicado en su cuenta oficial de Twitter, el Jefe del Ejecutivo documentó su caminata por las instalaciones del Colegio Militar en la alcaldía Tlalpan. En él, se le observa vistiendo ropa deportiva y una gorra de béisbol de color rojo.

“Ha avanzado mucho la ciencia. Los médicos recomiendan a quienes tenemos problemas del corazón hacer 'cardio', es decir, caminar. Pero no solo en lo plano, si no subir y bajar montañas”, comentó.

De igual manera, compartió una reflexión para refrendar el compromiso de continuar con “la misión encomendada” por el pueblo de México, evocando el lema de la asociación de pensionados y jubilados: “Dejar de luchar es como empezar a morir”.

Al bajar un pequeño desnivel y al tratar de sostenerse con una planta, el primer mandatario señaló:

“Me puedo caer, pero me voy a levantar y hay que seguir caminando para cumplir con la misión que uno tiene encomendada por el pueblo de México, me siento muy orgulloso de representar al pueblo de México”, mencionó en la grabación de 1 minuto y 47 segundos.

Concluyó la videograbación diciendo que nuestro país atraviesa por un tiempo interesante, “un momento estelar en nuestra historia, en poder transformar a México, acabar con la corrupción y ayudar a los más necesitados, a los desposeídos, a los olvidados, los pobres y marginados de México”.

