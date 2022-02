INE no boicotea revocación de mandato, quien lo hizo fue el Poder Legislativo por no dar los recursos: Adriana Favela

Adriana Favela, consejera del Instituto Nacional Electoral, negó que existe un supuesto boicot por parte del INE para la realización de la revocación de mandato, ya que "en todo caso quien lo hizo fue el Poder Legislativo" por no asignar los recursos necesarios.

En entrevista para Periodismo de Emergencia en Heraldo Media Group, señaló que a pesar de que haya problemas presupuestarios, el instituto está en la mejor disposición y hará su esfuerzo para instalar las 57 mil 377 casillas, de las 162 mil 326 que se tenían pensando colocar.

"Esto no quiere decir que las personas no puedan emitir su opinión, sólo que al haber menos casillas quizá no tengan una cerca de su domicilio y tendrán que desplazarse más", sentenció.