Asignan a Revocación de Mandato sólo el 35% de casillas

En sesión extraordinaria, ayer el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad de votos modificar por tercera vez los Lineamientos para la consulta de Revocación de Mandato (RM) presidencial por “insuficiencia presupuestal”, acordando que sólo van a instalar 57 mil 377 casillas, que presenta el 35 por ciento de las 161 mil que exige la ley para la consulta del 10 de abril próximo.

Además, aprobó la “Convocatoria para la consulta de RM” con la que, desde hoy, el INE arranca la campaña para pedir la participación de los ciudadanos en este ejercicio, y que, una vez que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación, ordena suspender toda propaganda gubernamental.

Los partidos del PRD y PAN advirtieron que vigilarán que el primero en respetar la veda sea el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del órgano, calificó como “un delicado y peligroso precedente” operar el ejercicio con menos casillas, pero, justificó, el INE cuenta con apenas mil 567.4 millones de pesos para su organización, pues la Secretaría de Hacienda les negó proporcionar recursos adicionales por mil 738.9 millones de pesos.

Acusó a Morena de ser el partido “supuestamente más interesado” en la consulta y a la par poner “trabas” al INE mediante el recorte presupuestal, impugnaciones e incluso persecución judicial a consejeros.

“Es un nefasto precedente. Pero hoy queda claro quiénes son los responsables de que hoy tengamos que asumir esta decisión porque no nos queda de otra, porque se nos arrinconó a esta, que es la menos peor de las soluciones, pero una solución muy mala porque no se apega a la ley al fin y al cabo. Los responsables, no le demos vuelta, seamos claros de que hoy haya menos casillas, son la mayoría de la Cámara de Diputados y el gobierno federal”, dijo.

Por su parte, el consejero César Agustín Hernández advirtió que instalar menos casillas dificultará la participación ciudadano y causará aglomeraciones, pues cada casilla deberá prever al menos dos mil papeletas de votación.

“Nos preocupa el reducir el número de casillas sin tomar en cuenta el tiempo y la distancia que los ciudadanos tendrían que emplear para trasladarse, el lapso de espera para emitir su voto y lo más alarmante, no contempla la posible aglomeración de ciudadanos y el grave riesgo a la salud que esto pudiese representar para todos por la pandemia”, explicó.

El Consejo General también aprobó por unanimidad emitir la convocatoria que invitará a los 91 millones de ciudadanos inscritos en la Lista Nominal a participar el próximo 10 abril; también avaló abrir dos convocatorias más dirigidas a la ciudadanía y a la comunidad internacional que quieran registrarse como observadores de la consulta.

“Decimos a quienes se han empeñado en obstaculizar este proceso: dejen trabajar al INE y dejen que esta Revocación de Mandato se conduzca bien”, dijo.

