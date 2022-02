No se han vacunado 200 mil personas mayores de 15 años en Tamaulipas

Un promedio de 200 mil personas mayores de 15 años ha decidido no aplicarse la vacuna contra el Coronavirus por decisiones diferentes, algunas por creencias, y otras por cuestiones meramente personales, manifestó el delegado de Bienestar Federal en la entidad, Rodolfo González Valderrama.

Dijo que se ha identificado que este grupo de gente es mayor a 15 años de edad las que han decidido no recibir ninguna dosis, pese a que se han traído diversas farmacéuticas y se ha comprobado que ayudan a disminuir los riesgos de síntomas graves e incluso la muerte.

"Hay diferentes factores, desde creencias propias, la religión también", señaló al explicar que la meta para vacunar es a más de 2 millones 300 mil personas mayores de 15 años.

Explicó que en Tamaulipas, el 85 por ciento de la población cuando menos tiene una dosis contra el Covid-19, insistió, al puntualizar que no se tienen detectados grupos de antivacunas promoviendo falsas noticias "aquí no, como ha sucedido en otros lugares, no hay, solo son creencias muy personales, unilaterales y hay que respetarlas, pero también hay que darles toda la información de los beneficios que tienen".

Foto: Cuartoscuro

González Valderrama, puntualizó que ahorita se está aplicando en el estado el refuerzo y rezagados la vacuna de las farmacéuticas, AztraZeneca y Pfizer, la cual es compatible con otros biológicos.

También lamentó que de 85 mil vacunas destinadas para maestros de todos los niveles, solo se hayan aplicado 45 mil, el resto no fueron utilizadas por diversas razones.

Además, informó que en dos semanas se iniciará con la construcción del Banco de Bienestar Social en la Ciudad de Madero, entre tanto, este jueves fue inaugurado este banco de gobierno en este municipio de Altamira.

dhfm

Seguir leyendo:

Elementos federales aseguran campamento y marihuana de crimen organizado

Gobernador de Tamaulipas define su retiro después de la vida política

Carmen Lilia Canturosas: La transformación no se detiene en Nuevo Laredo