AMLO asegura que se construirá un hospital en el terreno de la fallida refinería de Tula

En la Mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se construirá un hospital en el terreno de la fallida refinería de Tula.

"Queremos que ahí esté un gran hospital del Seguro Social no sólo para derechohabientes, sino para la población general", dijo.

En la Mañanera fuera de Palacio Nacional, la primera de 2022, el mandatario explicó que ya se fue a reconocer el terreno que se adquirió en la administración del expresidente Felipe Calderón, y ahora se decidió construir este hospital.

Calderón no buscaba fortalecer las gasolinas

Recordó que la historia de este proyecto no se concretó con Calderón Hinojosa, porque aseguró que su plan no era fortalecer la producción de gasolinas, pues no había esa intención en el período neoliberal.

"La refinería frustrada no se construyó, porque no era esa la idea. Se compró el terreno y sólo se hizo la barda", recordó.

El mandatario, acompañado del gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, explicó que ahora su gobierno tiene el propósito de fortalecer a Pemex y el de producción de las gasolinas que se consumen en el país.

También explicó que en el estado se está construyendo una coquizadora para la refinación de las propias gasolina, con la idea de ser autoproductivos y así dejar de comprar el combustible en el extranjero.

SIGUE LEYENDO:

Hidalgo registra baja en la incidencia delictiva, principalmente en homicidios dolosos, asegura Omar Fayad

AMLO envía al Senado nombramientos de embajadores y Pemex

RMG