Alfredo desapareció hace 12 años en Veracruz; su madre lo sigue buscando y exige avances en investigaciones

María Magdalena Calte protestó frente a Palacio de Gobierno para recordar a la Fiscalía General del Estado (FGE) que este 3 de febrero se cumplieron 12 años de la desaparición de su hijo Alfredo Tlaxcalteco Calte y hasta el momento no hay avances en las investigaciones.

Estuvo acompañada de otros integrantes del Colectivo Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas Veracruz, quienes sostuvieron fotografías del joven extraviado en la zona centro de la ciudad de Xalapa.

La señora recordó que su hijo tenía 32 años cuando fue visto por última vez entre la avenida Xalapa y la calle Tepic, en la colonia Progreso, a la diez de la noche. Antes había llevado a su hija, de 14 años, a un curso en la colonia Revolución.

La mujer denunció, con un nudo en la garganta, que los casos de desaparecidos de larga data no están siendo investigados por las autoridades ministeriales.

La semana pasada, le rumoraron que su hijo ya había sido encontrado muerto; sin embargo, a la fecha, no hay información oficial al respecto.

Por tal motivo, exigió a las autoridades de la Fiscalía General del Estado que investigue y esclarezca el caso de su hijo.

“Yo les he puesto a quienes tienen que investigar y no lo hacen, no sé si tengan preferidos o haya algo de por medio. Los casos de larga data están olvidados, no hay avances”.

Las personas, algunas de ellas adultas mayores, pasaron más de una hora bajo el sol en la Plaza Sebastián Lerdo de Tejada, sin ser atendidas por autoridades estatales.

María Magdalena denuncia que los casos de desaparecidos, de larga data, no están siendo investigados por las autoridades ministeriales (Foto: Juan David Castilla)

Omisiones

Hace un año, familiares de desaparecidos hallaron un cráneo en el fraccionamiento La Herradura de esta ciudad de Xalapa, pero, a la fecha, el sitio no ha sido intervenido por la Fiscalía General del Estado para conocer si hay más restos humanos.

De acuerdo con María Elena Gutiérrez, integrante del Colectivo Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas Veracruz, personal de la Fiscalía mantiene en resguardo la zona; sin embargo, no ha llevado a cabo los trabajos para la recuperación de los restos óseos.

“Nosotras las familias encontramos y todavía esos restos que quedaron no han sido recuperados por Fiscalía”, expresó la entrevistada.

Fue el 23 de enero de 2021, cuando los familiares de desaparecidos recorrían la zona por las sospechas de una posible fosa clandestina y encontraron la osamenta.

“Pero solo fueron recogidos los huesos que estaban en la superficie que fue lo que nosotros vimos. Al otro día fueron e hicieron un trabajo de recuperación pero se quedaron más restos ahí. El que localizamos, después de un aguacerazo, el cráneo estaba encima, eso sí se recuperó”, añadió.

Los colectivos desconocen cuántos cuerpos hay en el lugar, pues es necesario que las autoridades intervengan y lleven a cabo las labores correspondientes.

“Caminamos encima del basurero y no sabíamos que ahí era el punto donde íbamos a llegar. Íbamos caminando y, de repente, alguien gritó: ¡ahí está lo que estamos buscando!, era el primer resto que nosotros encontrábamos después de buscar tanto tiempo en el parque Natura, la última parte era en La Herradura y eso se encontró (cráneo)”, recordó María Elena.

La señora busca a su sobrino Rafael Espinosa Gutiérrez, desaparecido desde el 15 de agosto de 2013, en la ciudad de Xalapa.

Ella y sus compañeros no han podido reanudar la búsqueda en el fraccionamiento La Herradura debido a que la zona está acordonada y requieren autorizaciones de la FGE.

Sigue leyendo:

Macabro hallazgo atrás de una cancha de futbol en NL: había dos cuerpos, ropa y sábanas con sangre

Familiares de desaparecidos demandan reformas a la Comisión Estatal de Búsqueda para otorgar plena autonomía

Colectivo detecta 235 cuerpos inhumados ilegalmente en panteones de Veracruz