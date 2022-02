En Sinaloa, se estudia viabilidad de introducir cultivos resistentes a la sequía

Ante la recurrencia de los problemas derivados de la sequía y la necesidad de ofrecer para los productores de temporal alternativas viables que no les representen inversiones de alto riesgo, desde la Subsecretaría de Agricultura se estudia la posibilidad de promover la siembra de agave y sábila.

Ramón Gallegos Araiza, subsecretario de Agricultura del gobierno de Sinaloa señaló que el agave representa una buena opción de cultivo ya que no requiere grandes inversiones y puede establecerse de manera natural en zonas con poca humedad, además de que este cultivo, actualmente tiene gran demanda en el mercado nacional e internacional.

Pero también, agregó, se analiza la posibilidad de establecer el cultivo de sábila en algunas zonas de temporal ya que igualmente, tiene alta demanda industrial y el cultivo no requiere de cuidados extremos y, mucho menos, de gran cantidad de agua para su desarrollo.

Y son excelentes alternativas que vamos a estar impulsando desde la Secretaría de Agricultura; recordemos que el gobernador Rubén Rocha Moya nos dijo que le pusiéramos una especial atención a toda la zona temporalera, a la gente de los altos y nos vamos a enfocar en diseñar una serie de proyectos o programas para apoyarlos a establecer mejores cultivos que le den una mejor condición de vida a sus familias pues ya ve que en la zona serrana si no hay agua pues no se puede sembrar nada y no podemos sembrar algo que sin tener el recurso pues vayan ellos a perder esa producción.

En Sinaloa, se tiene una superficie de alrededor de 250 mil hectáreas de temporal en las que se produce, principalmente, maíz, sorgo, cacahuate, ajonjolí y, con la introducción de cultivos resistentes a la sequía, como el agave y la sábila, se pretende ofrecer una mejor alternativa económica para los productores.

mgm