Rectora de la Universidad Panamericana rinde su primer informe de actividades

Con la intención de transmitir el camino recorrido del Sistema UP-IPADE, los avances y proyectos, además de compartir una crónica de lo que hemos vivido desde el 14 de marzo de 2020, la Universidad Panamericana llevó a cabo, desde Ciudad Panamericana, el evento Encuentro 2022: un espacio cercano y personal, de comunicación entre la rectora General, la Dra. Fernanda Llergo Bay y la comunidad universitaria.

En su mensaje, Fernanda señaló que para el Sistema UP-IPADE es importante la unidad: nos unen los fines; una misma visión, una misma voz, por ello “hoy, en este Encuentro disfrutaremos lo que estamos acostumbrados a vivir, la dicha de ser una sola comunidad donde coinciden y comparten alumnos, alumni, profesores y colaboradores, una comunidad que realmente vibra y se hace sentir en este estilo único, con un espíritu de servicio y amistad, de las cosas bien hechas y los principios claros: ser Panamericanos”.

La Dra. Fernanda Llergo compartió, a manera de crónica, lo que se ha hecho y lo que viene para la universidad, así como la planeación estratégica basada en los cinco pilares o “Ies” (identidad cristiana, internacionalización, innovación educativa, investigación, inversión económica y sustentabilidad) y señaló que en estos dos años la Panamericana se ha reinventado con una nueva imagen institucional; se ha impulsado la creación del Instituto de Humanidades, nuevas carreras (Licenciatura en Finanzas Cuantitativas, Licenciatura de Ingeniería Industrial y Gestión de la Innovación, Licenciatura en Matemáticas Aplicadas), la creación de posgrados en modalidad online; la creación del Centro Institucional de Innovación Educativa, entre muchos otros.

De igual forma, “se ha fomentado el crecimiento en nuestro compromiso social a través de labores sociales, del protocolo Glass y de los comités de asuntos sociales y de identidad y valores. Hoy, la UP ofrece más becas para enfrentar las dificultades derivadas de la pandemia y es la segunda universidad privada con mayor producción científica en el país; además de obtener excelentes resultados en los rankings universitarios; además de la consolidación y crecimiento de Ciudad UP; más de 6,000 sesiones a distancia del IPADE”, dijo.

Asimismo, la Dra. Llergo manifestó un reconocimiento y agradecimiento al Dr. Lozano en nombre de la UP y del IPADE por su extraordinaria labor al frente de la institución. Señaló, “hoy estamos reunidos frente a uno de los proyectos que (él) tanto impulsó, esta Ciudad UP, que nos llena de orgullo y nos empuja a salir adelante… y no son solo los ladrillos, sino un testimonio verdadero de cariño, propósito que nos seguirá inspirando”.

En el acto, se hizo un reconocimiento y entrega de una placa conmemorativa al Dr. Lozano Díez por su entrega y su trabajo como Rector de la Panamericana y el IPADE en el período 2014–2020. Al hacer uso de la palabra, el Dr. José Antonio Lozano señaló, “me siento emocionado de ver nuevamente esta comunidad que cada vez con el paso del tiempo va tomando la visión, va avanzando a lo que está llamada. Muchas gracias por la oportunidad de verlos y de despedirlos con aquel carácter que tuve de Rector General y al mismo tiempo saludarlos como profesor y colega de esta casa de estudios”.

El Rector Emérito agregó que estamos viviendo un momento inédito en la historia del mundo, esta pandemia que ha azotado a todo el planeta desde hace ya dos años ha transformado muchos paradigmas, ha pasado de un momento VICA (Volatilidad, Incertidumbre, Complejidad y Ambigüedad) a un momento incierto donde todavía no se sabe cómo será esta nueva realidad. Lo que para muchos está claro es que el mundo que dejamos en febrero de 2020 ya no va a regresar.

“Los desafíos que esto implica para nosotros, para la universidad –señaló José Antonio Lozano–, están relacionados con la capacidad de que las personas así como las instituciones, se sobrepongan a las circunstancias y se recuperen de la adversidad. El mayor desafío es la recuperación en el centro de dos virtudes, la esperanza y la paciencia para transitar frente a los ambientes adversos”.

En el evento también estuvieron los rectores de los tres campus: el Dr. Santiago García Álvarez, Rector del Campus México; el Dr. José Antonio Esquivias Romero, Rector del Campus Guadalajara; el Dr. Gabriel Domínguez García Villalobos, Rector del Campus Aguascalientes y el MBA. Lorenzo Fernández Alonso, Director General del IPADE. Así como la Mtra. Ana Isabel Sarmiento, Secretaria General de la UP y el IPADE; el Dr. Abraham Mendoza Andrade, Vicerrector General de Investigación; la Dra. María de los Ángeles Padilla Lavín, Vicerrectora General de Planeación e Innovación Educativa, alumnos, académicos y amigos de la Universidad.

