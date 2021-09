Enrique Alfaro resalta trabajo con la Universidad Panamericana en su 40 aniversario

Durante su participación en el marco del 40 Aniversario de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara (UP) Enrique Alfaro Ramírez, gobernador del Estado expuso que es momento cerrar filas en el sector público y académico y no caer en debates que no abonan al desarrollo del país como el de los de izquierda o derecha.

"La importancia que desde el sector público y particularmente desde las responsabilidades de gobierno se puede encontrar una agenda de entendimiento con las universidades en donde están los especialistas, los profesionales y académicos y las ideas que pueden dar forma a las decisiones públicas para transformar nuestra realidad".

Inisitió que el respeto es la base de una convivencia y destacó el apoyo que se ha tenido por parte de la Universidad Panamericana en sus distintos cargos públicos.

"Cuarenta años siguen siendo pocos, pero es mucho el alcance que se tiene y el gran valor que le da a la Universidad [...] esta trayectoria corresponde a un sueño de San Josemaría Escrivá, quien veía la universidad como un motor que podría influir y cambiar a la sociedad, es por ello que me sumo al agradecimiento hacia Dios y a la gente que ha formado parte de la historia de esta Universidad”, compartió Fernanda Llergo Bay, Rectora del Sistema UP IPADE.

De igual manera, José Antonio Esquivias Romero, Rector del Campus, compartió que, “ahora en este 40 aniversario del Campus Guadalajara, no hemos querido dejar pasar por desapercibido la fecha, aunque queremos seguir la tónica de la celebración con un acto significativo, no con grandes fiestas y celebraciones, sino con grandes recuerdos y buenos amigos, con eventos académicos para agradecer a quienes han hecho posible estos primeros 40 años de vida en Guadalajara”.

Actualmente la Universidad cuenta con 23 licenciaturas, tres doctorados, 44 posgrados, seminarios y cursos; así como una excelente bolsa de trabajo que garantiza la colocación de nuestros Alumni, amplios vínculos empresariales, intercambios internacionales con importantes universidades a nivel mundial, varias disciplinas deportivas y actividades culturales.