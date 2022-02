Lesión del menor que se disparó en su secundaria, no fue ósea, reporta Salud CDMX

La lesión que sufrió un estudiante, quien llevó una arma de fuego a su secundaria en Iztapalapa y se disparó, no fue ósea, informó la Secretaria de Salud de la Ciudad de México, Oliva López Arellano.

En conferencia de prensa, la funcionaria capitalina explicó que el menor de edad tiene cita abierta para acudir al médico cuando sea necesario.

"Se le da seguimiento, pero afortunadamente no tuvo lesión ósea; entonces, es una recuperación, seguramente, muy favorable. Se le da seguimiento, tiene, como siempre, cita abierta en Urgencias del hospital donde fue atendido por cualquier cosa y después de un cierto tiempo, ya se le dará el alta definitiva", explicó.

Oliva López comentó que en el caso de la otra menor, quien resultó lesionada por esquirlas, fue atendida en un hospital de la Secretaría de Salud local.

"La Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad atiende a toda la población que demanda el servicio, prioritariamente a aquella que no tiene Seguridad Social; pero como saben que hemos estamos trabajando como un Sistema Unificado de Salud, ya el aseguramiento no está siendo, en el caso de la Secretaría de Salud, una barrera para no atender", agregó.