Niña resultó herida con esquirla de bala en la secundaria 79 de Iztapalapa; presentan denuncia por lesiones

La Fiscalía capitalina informó que existe una denuncia por el delito de lesiones, posiblemente por una esquirla de bala que lesionó a una adolescente, ayer lunes, 21 de febrero, en una escuela secundaria ubicada en la colonia Mexicaltzingo, alcaldía Iztapalapa.

Al respecto, Martí Batres, secretario de Gobernación de la CDMX, detalló previamente que fue un arma 0.380, que al parecer está registrada legalmente ante la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), misma que se disparó accidentalmente a tal grado que atravesó su dedo anular, lo que motivó la preocupación de la comunidad estudiantil y de las autoridades en esta Secundaria.

También, el secretario dijo que no había una menor de edad herida por este incidente en la Secundaria Diurna 79; "en la reunión del gabinete de seguridad donde se ha dado la información no aparece este dato, sólo se señala al menor de edad que llevó el arma y no de otra persona herida o lastimada", reveló.

Surge nueva información

En un desplegado, la Fiscalía detalló que el agente del Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía Especializada en Justicia Penal para Adolescentes, de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas, recabó la entrevista con la adolescente agraviada, quien acudió a presentar su denuncia, acompañada por su padre y asistida por personal de la Procuraduría de Defensa de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de México.

“Los reportes médicos de la adolescente de 12 años refieren que las lesiones que presenta son en el tobillo derecho y tardarán en sanar de 15 a 60 días. El personal ministerial ha realizado entrevistas con autoridades escolares, entre directivos y profesores, así como con policías preventivos que intervinieron como primeros respondientes, con el fin de integrarlas a la carpeta de investigación respectiva”, se detalló.

