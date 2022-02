AMLO escucha peticiones de manifestantes tras su visita a Colima

La visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue aprovechada por ciudadanos no sólo de Colima, sino de toda la región, para manifestarse y expresar de primera mano sus peticiones.

Afuera de la Vigésima Zona Militar, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador dio su conferencia de prensa “Mañanera”, acudieron desde Tlajomulco, Jalisco, ejidatarios de El Zapote, quienes tienen varios años de lucha para defender los terrenos donde se encuentra el Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

De igual forma, docentes de Telebachilleratos y Emsad de Colima le dieron a conocer al mandatario federal que la Secretaría de Educación y Cultura del Estado les debe tres quincenas, por lo que exigieron el pago completo de su salario y que no les reduzcan su sueldo.

Por su parte, los taxistas pidieron el retiro de los mototaxis, porque no están contemplados en la ley estatal de Movilidad, son inseguros y representan una competencia desigual.

“Esos de los mototaxis no están facultados para tener permiso de transporte público, además son peligrosos para los ciudadanos”, expresó uno de los inconformes.

Diversas personas y agrupaciones se dieron cita afuera de la Vigésima Zona Militar, donde esperaron al presidente más de 3 horas (Foto: Martha de la Torre)

Otro de los inconformes es Nazario Garibay, quien desde hace cuatro años ha tenido comunicación con López Obrador, para que le ayude a encontrar justicia en el homicidio de su sobrino y otro joven, así como detenciones arbitrarias y tortura a sus familiares, sin tener hasta la fecha ninguna respuesta.

“Porque ya estoy harto, son tres ocasiones que me he entrevistado con el presidente y le he solicitado protección para mi hija y no se la han dado, es una niña que fue testigo de la masacre cometida por el estado mexicano y hasta la fecha no nos ha atendido”, expresó después de ponerse frente a la camioneta del presidente para ser atendido.

De igual forma reprobó que a la fecha no han sido detenidos los responsables de los asesinatos, a pesar de que ya han pasado casi cinco años del hecho, en noviembre del 2017.

El presidente se detuvo a escuchar a varios de los manifestantes y posteriormente continuó su viaje rumbo a Nayarit, donde mañana tendrá agenda pública.

