Va por México presenta reforma constitucional en defensa de periodistas

Las fracciones del PAN, PRI y PRD que conforman la alianza legislativa “Va por México”, busca una reforma constitucional para crear el Sistema Nacional en Defensa de los Periodistas, con personalidad jurídica autónoma y presupuesto propio a fin de que atienda las agresiones, ataques, hostigamientos, violencia y asesinatos en contra de comunicadores.

En conferencia de prensa, previa a su presentación en el pleno, los coordinadores del PAN, PRI y PRD, Jorge Romero, Rubén Moreira y Luis Espinosa Cházaro, respectivamente, aclararon que la propuesta es del PRD, pero fue suscrita por las bancadas que integran la alianza opositora.

“Los derechos humanos de los periodistas son los de todos los ciudadanos y hoy parecería que se les castiga o se les señala por el simple hecho de informar a la ciudadanía, sino hubiera notas que informar que molestaran, sino existieran los hechos, seguramente no existirían las notas, las notas no son informadas y las notas son para consignarlas cuestiones públicas de nuestro país, le guste o no le guste, así sea el Presidente de la República”, señaló el líder parlamentario.

La propuesta presentada en tribuna por Espinosa Cházaro y turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen, busca reformar los artículos sexto y 73 constitucional, el perredista detalló que es inadmisible que se busque callar las voces críticas con violencia contra los periodistas desde Palacio Nacional.

En su oportunidad, el coordinador de la bancada panista, Jorge Romero, sostuvo que actualmente el mecanismo de la ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodista, no funciona y se requiere de un sistema autónomo conformado por otros organismos para garantizar la libertad y seguridad de los representantes de medios de comunicación.

”Es sumar los esfuerzos de todo el servicio público, no sólo el de la Secretaría de Gobernación, sino el de todos los gobiernos de este país para auténticamente garantizar la libertad y paz y por supuesto la seguridad de ustedes”, sostuvo Romero.

Al respecto, el líder parlamentario del PRI, Rubén Moreira, advirtió que, si no hay consenso de la bancada mayoritaria de Morena y no se dictamina la propuesta en la Comisión de Puntos Constitucionales lo antes posible, harán público quien se opuso a la iniciativa.

“Vamos a tratar que en el breve plazo se dictamine esta iniciativa que estamos presentando y se lleve al pleno y si no se dictamina, haremos público que no se dictaminó a favor y que no se quiere votar, incluso si no se vota en comisiones rápido, vamos a pedir que se suba al pleno y que se discuta en el pleno para que ustedes vean quien quiere y quien no quiere la seguridad de los mexicanos”, sostuvo Moreira.

Por: Elia Castillo e Iván E. Saldaña

