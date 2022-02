Gobernador de BCS, Víctor Castro Cosío despide a tres funcionarios por hostigamiento laboral

Tres funcionarios del Gabinete del gobernador de Victor Castro Cosío fueron despedidos por acoso y violencia contra compañeras de trabajo que desempeñan su labor en distintas aéreas de gobierno.

Dijo que la violencia contra las mujeres, niñas lesbianas y homosexuales, ha crecido y que se equivocan quienes tengan una actitud machista y homofóbica, pues “están equivocados en el tiempo, ya paso eso”

Foto: Especial

“Llevo tres despedidos y no lo dije en las otras asambleas […] tres van para afuera del gabinete, por andar hostigando a las compañeras, no se vale que alguien que llega a un puesto este jodiendo a la compañera de al lado, no se vale”

Por lo anterior advirtió a funcionarios de su administración que, no tolerará más estos comportamientos pues no tienen cabida en su equipo de trabajo.

dhfm

Seguir leyendo:

¿Adiós al cubrebocas? Baja California anuncia nuevas medidas contra el Covid-19

Semar decomisa 3 toneladas de clorhidrato de cocaína y 5 mil litros de combustible en el Mar de Cortés | VIDEO

Reporteros de Baja California fijan postura ante AMLO por asesinato de periodistas