AMLO: Campaña contra mi hijo no es un asunto periodístico, es para rechazar a la Reforma Eléctrica

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró en la Mañanera que la campaña en contra de su hijo José Ramón López Beltrán por el presunto conflicto de interés en la renta de una casa en Houston, Texas, tiene detrás el rechazo de un bloque conservador a la Reforma Eléctrica de su gobierno.

Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el jefe del ejecutivo federal señaló que el tema no es un asunto personal o periodístico, sino una disputa por un proyecto de nación.

"Sí, ese es el fondo del asunto. No es una campaña mediática sin causa de fondo, es una campaña mediática porque nosotros tenemos una postura política y estamos enfrentando un bloque conservador, agregaría corrupto, a una mafia de poder que dominó el país durante 36 años", dijo AMLO.

Agregó: "Y entonces ni siquiera es un asunto personal o periodístico, es es una disputa por la nación, a veces se gana al gobierno pero no el poder, y aquí sí es una lucha de poder" ,afirmó.

AMLO advierte la verdad detrás del ataque contra su hijo

López Obrador indicó que esta es una campaña más en contra de él y su proyecto de gobierno, que incluso vendrán más ataques de las fuerzas conservadoras.

"No lo han logrado ni lo van a lograr porque tenemos autoridad moral, ya lo he dicho varias veces: si fuéramos corruptos como ellos o o deshonestos, porque no solo es dinero, es deshonestidad, falta de ética de periodismo, es mentir, hacer daño sin tener elementos", afirmó el presidente.

Ironizó sobre el presunto conflicto de interés, "casi, casi hice un acuerdo con una petrolera para que le renten una casa a mi hijo (José Ramón)".

RMG