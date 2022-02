Chavita regresa a casa 16 años después con sus padres y hermanos

Para integrarse como familia de forma paulatina, el joven Chavita, su madre, Rosalía López, su padre, Yasir Macías, y sus dos hermanitos menores reciben terapia gratuita con un grupo de especialistas en salud mental. El adolescente de 16 años desconocía que había sido robado de recién nacido, pero cuando se le dio la oportunidad de conocer los resultados de los exámenes genéticos él decidió que quería hacerlo y saber quiénes eran sus padres biológicos.

Este fin de semana, a través de sus redes sociales, Rosalía agradeció el apoyo que tuvo para por fin terminar con su sufrimiento y reencontrarse con su hijo. Colocó en su foto de perfil la imagen de Chava recién nacido y ahora ya adolescente. También aprovechó para decir que como familia nunca se cansaron de buscar hasta que ellos mismos dieron con su hijo.

“Quiero agradecer a todas esas personas que me ayudaron a difundir la foto de mi hijo. Gracias a que nunca me di por vencida y siempre tuve mucha fe por encontrarlo, lo he logrado, porque nosotros fuimos los que lo encontramos”.

