Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo, obtiene amparo contra prisión preventiva

El ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, obtuvo un amparo contra la prisión preventiva justificada que se le impuso en el proceso que enfrenta por aprovechamiento ilícito del poder y desempeño irregular de la función pública.

Esto no significa que el ex funcionario recupera su libertad, ya que César Octavio Meza Ojeda, secretario en funciones de Juez Sexto de Distrito en Quintana Roo, ordenó que se deje sin efectos la medida cautelar que se confirmó el 14 de mayo de 2021 y que el juez de control determine si nuevamente le impone o no la prisión preventiva justificada.

En esta ocasión, el impartidor de justicia debe emitir una decisión de forma fundada y motivada.

“Con plenitud de jurisdicción, y siguiendo los lineamientos establecidos en la presente resolución, emita una nueva determinación en la que, de manera fundada y motivada, se pronuncie respecto de la revisión de medidas cautelares”, resolvió Meza Ojeda.

Borge reclamó en el amparo que presentó, que el juzgador que lo vinculó a proceso no fundó debidamente su resolución al imponer esa medida cautelar.

También señaló que se transgredió su derecho al debido proceso y al acceso a la justicia porque el juez incluyó elementos que no fueron expuestos por la autoridad ministerial, por lo que la defensa no pudo debatir sobre estos.

“Que se rebasó el límite máximo, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para permanecer en prisión preventiva, por lo que excede el plazo razonable; que se debió tomar como punto de partida para el cómputo de la prisión preventiva, el momento de su detención con fines de extradición, a saber el cinco de junio de dos mil diecisiete”, son otros de los señalamientos del imputado.

Borge enfrenta otros procesos penales, pues fue vinculado a proceso a nivel federal por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

