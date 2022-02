Mujer desaparecida en Colima es localizada en municipio de Jalisco

Desorientada, aunque sin lesiones visibles en su cuerpo, fue localizada este martes una mujer que había sido reportada como desaparecida en Colima. El hallazgo se hizo en la Barranca de Huentitán por elementos Guardabosques de la Comisaría de Guadalajara.



A la altura de la vuelta 10 los guardabosques encontraron a la mujer, que se identificó como Fabiola, de 26 años, a quien le proporcionaron ropa, agua y alimentos.



Fue a través del sistema de videovigilancia del C5 Guadalajara que se recibió un reporte sobre una mujer desnuda que aparentemente padecía de sus facultades mentales quien fue vista en el interior de la Barranca.



Personal de la Unidad de Resguardo de Espacios Recreativos y Deportivos (UREDES) se coordinaron y desde el ingreso que se encuentra en los cruces de Ramón Aldana del Puerto y Belisario Domínguez, en la Colonia Dr. Atl y comenzaron la búsqueda desde diferentes puntos.

Foto: Especial





La mujer no tenía lesiones visibles y se solicitó el apoyo de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) de la Comisaría de Guadalajara, quienes descubrieron que contaba con una carpeta de investigación por desaparición en Colima.



También personal de la División Especializada en la Atención a la Violencia contra las Mujeres en razón de género (DEAViM) acudió para darle orientación y asistencia.



A la par, la UBPD se coordinó con la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco y Protocolo Alba y un agente del Ministerio Público del Estado de Colima para garantizar su regreso a casa.



Se manifiestan colectivos y familias de desaparecidos

Al grito de ¡Jalisco es una fosa!, colectivos de familias cerraron esta mañana las vialidades aledañas a la glorieta de las y los desaparecidos en la zona de Chapultepec en Guadalajara.



En su protesta, reprocharon la falta de respuesta y resultados efectivos en la búsqueda de personas y exigieron al gobernador Enrique Alfaro Ramírez actuar de forma inmediata ante la crisis forense y de desaparición de personas que atraviesa Jalisco.



Guadalupe Aguilar, de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos (FUNDEJ), lamentó que, a tres años de la administración, no se hayan cumplido las promesas del mandatario.



De acuerdo con el último reporte del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas en Jalisco existen 15 mil 754, es decir, 86 personas más que la semana anterior.

Además de la falta de acciones contundentes de las autoridades, las familias también se enfrentan a la indiferencia de la gente, pues ante el bloqueo de vialidades, las y los automovilistas reaccionan de manera agresiva en contra de las víctimas.

