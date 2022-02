Jalisco destinará 364 MDP en programa de atención integral para menores con cáncer

Este martes, en el marco del Día Internacional de la lucha contra el Cáncer Infantil, se presentó en Jalisco la estrategia integral de atención contra el cáncer infantil en donde se tendrá cobertura universal para quienes padezcan la enfermedad y se destinarán 50 millones de pesos para que se rehabilite la infraestructura que se tiene en el piso siete del Hospital Civil Juan I. Menchaca además de que en total, para la compra de medicamentos, contratación de personal y otras acciones que integran este programa, se destinarán 364 millones de pesos para beneficiar a mil 072 menores que padezcan la enfermedad.



La inversión actual para la compra de medicamentos en Jalisco es de 191.5 millones de pesos, y de acuerdo a los cálculos que se han llevado a cabo, para garantizar la cobertura universal de atención a los menores que padezcan esta enfermedad en cualquiera de sus variantes, este 2022 se añadirán 60 millones de pesos más además de una bolsa de 22 millones de pesos operados desde la Secretaría de Asistencia Social lo cual daría un total de 274 millones de pesos para este año.



Así, tan solo para la contratación del personal interdisciplinario se destinarán 20 millones de pesos y se pagará a psicólogos, nutriólogos, trabajadores sociales y tanatólogos, entre otros expertos.



“El total del proyecto de inversión, que está en infraestructura y equipo, abasto de medicamentos, atención integral, este modelo tiene ya 20 millones de pesos asignados, va a sumar en total una inversión de 364 millones de pesos y nos convertimos así en el estado que más le está metiendo, somos el tercer estado en tamaño del país, pero queremos ser el estado número uno en términos de resultados de esta estrategia y los resultados se van a ver en la medida que vayamos reduciendo la tasa de mortalidad y nuestra capacidad para atender a las niñas y niños con cáncer en nuestro Estado”, explicó Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco en el marco de la presentación de este programa de atención integral.



En el piso siete del Hospital Civil Juan I. Menchaca, más de 10 mil 500 niños son atendidos con cáncer de distintos tipos, pero los más frecuentes son principalmente leucemia, tumores del sistema nervioso central y linfomas, desde hace 22 años y se han curado más de siete mil niños con cáncer y actualmente suman más de cinco mil 500 niños libres de la enfermedad.

La tasa de curación de cáncer en Jalisco es del 73.3 por ciento, que solamente es superado por uno o dos puntos por el Instituto Nacional de Pediatría en la Ciudad de México, explicó Jaime Andrade Villanueva, director de Hospitales Civiles de Guadalajara, quien añadió que la meta es tener niveles de curación similares a los de hospitales como el Saint James cuya tasa de curación es de más del 90 por ciento.



Los pacientes con esta enfermedad son inmunosuprimidos debido a que al requerir de radioterapia son susceptibles de adquirir infecciones y por eso se estarán invirtiendo 50 millones de pesos destinados para acondicionar y ampliar el espacio de atención en donde se incrementará en 55 por ciento la capacidad de este centro de atención integral para el tratamiento de los menores. También se habilitarán cinco áreas de cuidados intensivos, la unidad de terapia ambulatoria y tres camas destinadas para la atención post quirúrgica de los pacientes que requieran trasplantes de médula ósea además se fortalecerá también los laboratorios de citogenética, inmunología y patología.



Andrade Villanueva explicó que actualmente, cerca del 25 por ciento de los medicamentos que se utilizan en los tratamientos de cáncer infantil hay desabasto en estos momentos, y se han podido lograr que los pacientes los reciban a través de organismos no gubernamentales a través de bolsas de apoyo del Gobierno del Estado.



Andrade Villanueva destacó que también hace falta el formar médicos especialistas y que en conjunto poder brindar la mejor atención a quienes padecen esta enfermedad en donde se ha hecho la restructura de la atención a nivel regional y se ampliará la cobertura en la nueva sede que se tendrá en la colonia Miramar, en Zapopan, lugar donde se habilitará el Hospital de Cancerología.



Finalmente, Alejandro Barbosa Padilla, fundador y director general de Nariz Roja llamó a los empresarios y a quienes deseen apoyar para que se continúen sumando para poder obtener recursos para la atención de niñas y niños con cáncer, los tratamientos que se han adquirido para su atención. Destacó el apoyo que se ha recibido por parte de la actual administración en diversas bolsas de fondos para las asociaciones civiles que atienden este tema y a los benefactores, les agradeció “porque su corazón ha hecho posibles los milagros”.



“Ojalá que no tenga ningún niño que partir porque no pudimos ayudarle, esa debe ser la misión de todos los que estamos aquí, generosidad sin colores, sin distingos, pensando solamente en quiero ayudar a un ser humano que lo necesita, la confianza y la credibilidad creo que debe ser el eje que nos debe regir hoy para lograr este gran sueño que es de todo Jalisco”.

