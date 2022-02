Muere bebé en el vientre de su madre; familiares aseguran que fue negligencia

Familiares de la pequeña Camila Guadalupe, una bebé que falleció en el vientre de su madre, interpondrán una denuncia por presunta negligencia médica contra el hospital general de Tampico, "Carlos Canseco", de la Secretaría de Salud de Tamaulipas.

Dieron a conocer que la joven embarazada, pese a tener dolores de parto no fue atendida a tiempo, por lo que creen que esa fue la causa de la muerte perinatal.

Con globos blancos y rosas, llanto, gritos desgarradores de impotencia, la bebé fue sepultada en el panteón municipal de la Borreguera la tarde de este martes en la zona norte de Tampico.

La abuela materna Leonor Castillo Jaramillo dio a conocer que personal de Derechos Humanos se acercaron con ellos para asesorarlos, toda vez que procederán legalmente para que a ninguna mujer le pase lo mismo que a su hija Naela.

Explicó que el pasado domingo acudieron al hospital, pues su hija comenzó con labores de parto y lejos de atenderla, se pusieron a pedirle que la llevara a realizarle los exámenes de Covid-19.

Relató que estuvieron desde las ocho de la mañana en el nosocomio, en donde inclusive le suministraron óvulos supuestamente para disminuir el dolor y retrasar el parto, siendo pasantes los que estuvieron tratando a su hija, quien fue ignorada cuando empezó con los dolores más fuertes, siendo hasta las 4 de la tarde, cuando le pusieron atención, pero ya era de tarde ya la bebé había fallecido en el vientre.

"Vamos a proceder legalmente, no vamos a permitir que esta injusticia quede impune, porque fueron pasantes los que atendieron a mi hermana y no se vale, la ignoraron, ya cuando la quisieron atender fue muy tarde para la bebé, no queremos que a nadie más le pase esto, por eso vamos a demandarlos, no se vale esto, porque también pudo haber fallecido mi hermana, esto es una negligencia", finalizó el hermano de Marisol, Leonardo Gabriel García Castillo.

