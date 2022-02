Operativo Cupido 2022: SSC despliega 10 mil policías para cuidar a los enamorado el Día del amor

El Día del Amor y la Amistad será vigilado por más de 10 mil elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para prevenir el delito en el “Operativo Cupido 2022”.

La vigilancia se desplegará con 670 vehículos oficiales, así como motocicletas, grúas, ambulancias y moto-ambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), y un helicóptero de los Cóndores que realizará sobrevuelos de monitoreo y supervisión.

La acción policial se aplicará en las inmediaciones de las zonas comerciales, lugares de esparcimiento familiar, sucursales bancarias, cajeros automáticos; así como en los 45 Centros de Transferencia Modal (CETRAM), en todas las líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro el Sistema de Transportes Eléctricos, Trolebús y en el Metrobús.

En los corredores gastronómicos y turísticos del Centro Histórico, brindarán apoyo a consumidores y trabajadores de los establecimientos, para atender las denuncias ciudadanas y para la prevención de la comisión de algún ilícito.

Los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Centro y del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México, realizarán monitoreos constantes y permanentes, para detectar cualquier acto que pudiera alterar el orden público o pongan en riesgo la seguridad de las personas.

Los lugares públicos tendrán vigilancia extrema durante mañana.

El personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito exhorta a los automovilistas a no estacionarse en doble fila, atender las indicaciones de los uniformados; respetar los accesos vehiculares y peatonales de los centros comerciales y zonas de esparcimiento; mantener las salidas de emergencia despejadas y estacionarse en lugares designados.

La SSC recomienda a los ciudadanos no acudir solos a retirar dinero de los cajeros automáticos, no contar dinero en efectivo en lugares públicos, no utilizar máquinas expendedoras que presenten anomalías y verificar con su institución bancaria los cargos no reconocidos.

Aunado al dispositivo de seguridad, también se verificará que los protocolos sanitarios por el virus Sars-CoV-2 sean respetados, la SSC recomienda acatar todas las medidas sanitarias como el uso obligatorio de cubrebocas y gel antibacterial.

A los asistentes a sitios concurridos esta Secretaría también recomienda no perder de vista a los menores de edad, así como sus pertenencias u objetos de valor y, ante cualquier eventualidad, los asistentes pueden acercarse a los policías más cercanos o solicitar apoyo a través del número de emergencias 911.

