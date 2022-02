"Que José Ramón conteste, ya es grande": AMLO asegura que ninguno de sus hijos tiene que ver con asuntos públicos

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su hijo José Ramón López Beltrán "ya es grande" y deberá responder ante los señalamientos de la casa en Houston, Texas, de su esposa Carolyn Adams.

"Bueno, espero que José Ramón conteste, ya es grande, de qué vive (...) no es atacar a mi hijo Andrés por los chocolates 'Rocío', no es atacar a José Ramón porque su esposa rentó una casa en Houston, supuestamente estaba vinculada con una empresa estadounidense que trabaja para Pemex, lo cual no es cierto, no hay conflicto de intereses, además ya la autoridad se está haciendo cargo de investigar, es un montaje de Loret de Mola, ya estos ataques a mis hijos, pero no es a mis hijos, es a mi, ahora si que tomo nota", aseguró.