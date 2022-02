José Ramón, el liberalismo chairo y otras corrientes

La 4T es un movimiento plural, bien democrático, sin duda, pero de un democratismo variopinto, heterodoxo: rabiosamente novedoso, pues, igual que su prodigioso creador. A eso se debe que sean varias las corrientes ideológicas que lo componen. Por ejemplo, está el yunquismo socialista, encarnado por ese emblema de la nueva-nueva izquierda que se llama Manuel Espino. No le conocemos un lema, pero podría funcionar este: “Por un progresismo antiabortista”. Luego está la corriente, muy gobierno chilango, del militarismo woke, bajo la máxima: “El mejor mando civil es un general de cuatro estrellas”. Tenemos también el soberanismo inmobiliario, con Bartlett a la cabeza; el bolivarianismo de orientación Vuitton, con Yeidckol; o el feminismo auténtico, de Macedonio y Salmerón.

Sí, la 4T pasará a la historia por esa transformación radical del universo político, por la ruptura constante de paradigmas. Lo digo porque en los últimos días brotó una nueva corriente, muy extendida, que podemos catalogar como liberalismo chairo. Todo fue descubrirse que uno de los hijos del presidente, José Ramón, vive en una casa con alberca y otras amenities no muy pobreza franciscana nada menos que en Houston, o sea, en la tierra infiel de los gringos (al Presidente le quedará al menos el consuelo de que Texas es un estado leal a Trump), y ¡vámonos!: la comentocracia chaira se nos puso liberal.

¿Se acuerdan de todas aquellas ironías sobre el echaleganismo, todos los enlaces a papers gringos que explican cómo el trabajo duro no conduce a nada, todo ese igualitarismo estatista que pasaba a notificarnos que “Decente, decente / el dinero que te regala el Presidente”?.

¿Y qué me dicen de toda esa superioridad moral del que fue becado en la Ivy League para recomendar que el pueblo vaya a las universidades Bienestar, donde no se enseña la sucia competencia? ¿Notaron que les parecía muy bien que el líder hablara de comer frijolitos y alejarte del dinero porque lo carga el diablo? Se acabó.

La comentocracia chaira acaba de descubrir la validez de la riqueza si es producto del esfuerzo individual, la separación de la esfera pública y la privada, la decencia inherente al capitalismo yanqui, y lo irreprochables que son las industrias del petróleo no estatatales, no soberanas y no agropecuarias. Vaya, hasta exigen pruebas de que la riqueza de mi Joserra proviene realmente del conflicto de intereses, para no andar con acusaciones sin base, pinches conservadores resentidos. Leyeron bien: las exigen, nada menos, los defensores de las mañaneras.

Un milagro, sí. Otro que nos regala la 4T, como ese de que se levanten los muertos a votar.

¿Se imaginan que un día aparece uno de los hijos del Presidente vacunando a su hijo menor de edad? En una de esas hasta se nos tatúan el logo de Pfizer y lo suben a redes.

POR JULIO PATÁN

COLUMNISTA

@JULIOPATAN09

PAL