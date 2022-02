Conflicto con España va más allá de un capricho, pero no afecta la relación: Jorge F Hernández

Luego de que durante su conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador señalara que las relaciones con España deberían ser “pausadas” con la finalidad de que México no sea visto como “tierra de conquista”.

Ante ello el gobierno español rechazó "tajantemente" las "descalificaciones" de los últimos días; a través de un comunicado oficial, las autoridades españolas expresaron que desean relaciones basadas en el respeto mutuo

En entrevista con Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento para El Heraldo Radio, el escritor y exministro de asuntos culturales de México en España; Jorge F Hernández, destacó que los “exabruptos” del mandatario mexicano afectan a los más de 30 mil mexicanos que viven en España.

El escrito señaló que ahora la comunidad mexicana en este país europeo debe de explicar, nuevamente, qué fue lo que quiso decir el presidente; agregó que desde su punto de vista esto sí da pie a una una interrupción y una ruptura con el gobierno español, pese a que el mandatario intentó mitigarlo diciendo que es una protesta fraterna.

No se sabe que pasará

Para Jorge F Hernández este representa un problema que va más allá de un capricho y señaló que es algo que no afecta a la relación con España ni a los ciudadanos de pie; sin embargo, en la práctica no se sabe que va a pasar, si se pausaran o no las relaciones y qué es lo que implica esto.

De momento, Hernández mencionó que hasta ahora no hay embajador, agregado cultural de México en España.

Sobre los motivos que llevaron al presidente a sugerir esta medida Jorge F Hernández dijo que parece extraño las confrontaciones, pues en teoría al tener administraciones de izquierda en ambas naciones las relaciones deberían ser más tersas.

Ante esto el experto teorizó que posiblemente la molestia de López Obrador, responde a que fue muy desafortunado el presidente español Sánchez, mostrará el acta de nacimiento de su abuelo, por lo que cabe preguntarse si el mandatario mexicano ¿se avergüenza de que su abuelo nació en España?, “hay algo extraño ahí”, señaló el experto.

El escritor destacó que existen grandes inversiones de ambos países en ambas naciones, por lo que se entiende la reacción de España al señalar que lo que se dice en la mañanera no es oficial e intentó actuar con vehemencia ante los dichos para sofocar el exabrupto.

Finalmente el exministro de asuntos culturales de México en España, pidió al presidente que diga los delitos en los que han incurrido las empresas internacionales.

