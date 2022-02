ICM propone nueva ruta en la reforma eléctrica: pide que la CFE lidere a las empresas privadas y no compita con ellas

El representante de Iniciativa Climática de México (ICM), Adrián Fernández, propuso una “tercera vía” para la propuesta de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, que busca que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) lidere a las empresas privadas en la transición de energías limpias, en lugar de competir con ellas.

Durante el décimo séptimo foro en parlamento abierto de la iniciativa presidencial, los especialistas en contra de la propuesta, advirtieron que, en los términos que está planteada, la reforma empeorará las cosas en la cuestión ambiental, tanto en la parte de combate al cambio climático como en la emisión de partículas contaminantes.

Por lo anterior, el representante de ICM, planteó una tercera opción para devolver los problemas eléctricos, consiste en que la CFE encabece a las empresas privadas que generan energía renovable para evitar no solo el calentamiento global sino daños a la salud con la producción de energías fósiles.

Añadió que la propuesta del titular del Ejecutivo, no permite acelerar la salida de la quema de combustibles fósiles, y, por tanto, advirtió, se va a extender más la emisión de contaminantes, no sólo los que calientan el planeta sino los que afectan a la salud”, señaló.

Para hablar a favor de la iniciativa, estuvieron Sandra Bucio, subgerente de Análisis Económico y Demanda de la CFE, Horacio Sánchez Bárcenas, académico de la Escuela Superior de Economía y Ricardo Zamora.

Al respecto, la funcionaria de CFE, reconoció que urge reducir la producción de energía por combustóleo, por caro y altamente contaminante, señaló que si bien existen una serie de proyectos de energías limpias en desarrollo, que operarán a través de fideicomisos.

El representante de la sociedad civil, Adrián Hernández, cuestionó por qué México no se puede convertir en “la campeona” de las energías renovables como ocurre en otros países.

“El planteamiento para CFE debiera ser, que lideren la transición acelerada a renovables, que garanticen que hay un ambiente sano, que, si no quieren que participen tan intensamente los privados, pues que no lo hagan, no sé de dónde nos vamos a fondear, pero a mí no me importa, que sea CFE la campeona mundial de las renovables”, subrayó el representante de ICM.