Roberto Toledo no era periodista de profesión, pero sí un colaborador importante para Monitor Michoacán: Armando Linares

Armando Linares, director de Monitor Michoacán, aclaró que aunque Roberto Toledo no tenía la carrera de periodismo, sí participaba en diversas actividades técnicas en el medio, hacía videos, tomaba fotografías, recababa datos para algunas notas.

"Él llegó a hacer algunas notas para este medio que nosotros tenemos en el municipio de Zitácuaro, llegó a hacer pocas, no muchas, porque no se quería involucrar en ese tema, pero si bien es cierto que no era periodista, sí es verdad que ejercía la actividad como tal", aseguró.