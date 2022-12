Heraldo Media Group y Now Media Digital y firman convenio de para distribución de contenidos en plataformas digitales

Now Media Digital socio estratégico del Heraldo Media Group en la unión americana, expanden su distribución de contenidos al alcanzar un acuerdo con más de 300 plataformas digitales.

Con la firma de este convenio Now Media Digital y el Heraldo Media Group se convierten en una de las cadenas bilingües más fuertes del mercado Americano.

Conoce todas las plataformas a continuación:

1. Bingenetworks.tv

2. Apple TV

3. ROKU

4. iOS

5. Google Play

6. Amazon Fire TV

7. Samsung

8. LG

9. WhaleOS

10. Vewd

11. Philips

12. Hisense

13. Swisscom

14. Tivo

15. Vestel

16. Admiral

17. Alhafidh

18. Amstrad

19. Avision

20. Bec

21. Benq

22. Bgh

23. Blue Star

24. Chimei

25. Condor

26. Damro

27. Deluxe

28. Devant

29. Dexp

30. Doffler

31. Eco+

32. Ezy

33. Fama

34. G-Guard

35. General Supreme

36. Global

37. Haam

38. Hilife

39. I-View

40. Ika

41. Indurama

42. Jvc

43. Kalley

44. Kioto

45. Lloyd

46. Magic Tv 47. Marq

48. Master-G 49. Multilaser 50. Nikkei

51. No Brand 52. Noble 53. Noblex 54. O2

55. Okeah

56. Panavox

57. Philco

58. Pioneer

59. Polytron

60. Recco

61. Riviera

62. Rosso

63. Sansei

64. Sanyo

65. Sgl

66. Shahab

67. Sharp

68. Tatung

69. Thomson

70. Tit

71. Top House

72. Toshiba

73. Ugine

74. Vigo

75. Vision

76. Vista

77. Vu

78. Wansa

79. Ziffler

80. 4Diamond Grid 81. 1331

82. Almotech

83. Andersson

84. Arena

85. Atron

86. Ava

87. Aya

88. Barsbet

89. Betfred

90. Blue Square Labs 91. Bruhm

92. Bush

93. Campustouch

94. Celcus

95. Champion

96. Christie

97. Clayton

98. Continental Edison 99. Cranker

100. Crown

101. Daiko

102. Dantax

103. Dauscher

104. Dcr

105. Digihome

106. Digiquest

107. Dikom

108. Diora

109. Dual

110. Durabase

111. Eas Electric

112. Edenwood

113. Eduk

114. Elbe

115. Electriq

116. Electronia

117. Elektroland

118. Elit

119. Engel

120. Eskole

121. Essentielb

122. Eversteel

123. F&U

124. Falcon

125. Favorit

126. Felson

127.Fi? i?

128. Finlux

129. Finlux Pro

130. Fitco

131. Fuego

132. Gelhard

133. Geniusboard 134. Gocamp

135. Gogen

136. Graetz

137. Grandin

138. Guest Tv

139. Hagen

140. Haier

141. Hanseatic

142. Heider

143. Hi-Level

144. High One

145. Hitachi

146. Horizon

147. Hospitalityiptv 148. Hotainment 149. Hrvatska Lutrija 150. Humelab

151. Hyundai

152. Ideal

153. Ilk

154. Infiniton

155. Inno

156. Intek

157. Inuvik 158.Isern

159. Itt

160. J.Led

161. K-Lux

162. Keisiem

163. Kendo

164. Kernau

165. Kimex

166. Kubo

167. Kydos

168. Laurus

169. Lava

170. Legacy

171. Lifemaxx

172. Linetech

173. Linsar

174. Logik

175.Luxor

176. M4B

177. M-Touch 178. M&B

179. Marlin

180. Mascom 181. Maxell

182. Medion 183. Mega Vision 184. Meva

185. Mitchell & Brown 186. Mitouch

187. Nabo

188. Navon

189. Nei

190. Neo

191. Nexon

192. Nexus

193. Nilox

194. Nobrand 195. Nordiqzenz 196. Nordmende 197. Oceanic 198. Ok

199. Omniscreen 200. Onwa

201. Opticon 202. Orava

203. Orima 204. Orion 205. Panasonic 206.Pil?ot

207. Polaroid 208. Princeton 209. Procaster 210. Profil? o 211. Prosonic 212. Prospectre 213. Pvision 214. Qilive

215. Quadro

216. Quart

217. Radisson Blu 218. Regal

219. Rotenzo 220. Saba

221. Salora

222. Sb

223.Scansonic 224. Schadler

225. Schaub Lorenz 226. Sedao

227. Seg

228. Sehmax

229. Selecline

230. Siera

231. Silva Schneider 232. Skantic

233. Skantic

234. Star Light

235. Sulpice Tv

236. Sunfeel

237. Surfline

238. Svan

239. T-Screen

240. Talberg

241. Tbc

242. Teac

243. Technical

244. Technika

245. Technisat

246. Techwood 247. Tecnison

248. Teleco

249. Telefunken 250. Teletech

251. Tensai

252. Tesla

253. Tipico 254.Tivibu

255. Topfield

256. Traulux

257. Tucson

258. Turbo-X

259. Tushebalux 260. Tvision

261. Vanguard

262. Vestfrost

263. Videotree

2 6 4 . V i ? i ?

265. Visitech

266. Vortex

267. Vox

268. Walker

269. Wellington 270. Westwood

271. Wonder

272. Xd

273. Xoro

274. Yava

275. Yok

276. Mso

277. Cogeco

278. Armstrong

279. Astound

280. Atlanticbroadband

281. Blueridgecommunications 282. Cableco

283. Cableone 284. Charter 285. Comcast

286. Evo

287. Gci

288. Grande

289. Mediacom 290. Midcontinent 291. Nctc

292. Rcn

293. Suddenlink

294. Wavebroadband 295. Entouch

296. Wow

297. Bluestream

298. Buckeye

299. Frontier

300. Schneider

301. Axen

302. Sunny 303. Cultraview 304. Elektra 305. Jtc

306. Metz

307. Profilo 308. Ergo

309. Cvte

310. Tornado 311. Tcl

312. Blaupunkt 313. Eternity 314. Sharp

