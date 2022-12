Rosario Piedra comparece en Senado: "La CNDH conserva su autonomía"

Con pancartas con la frase "Rosario empleada de AMLO", la oposición recibió en el Senado a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, quien acudió a comparecer ante senadores.

"CNDH subordinada de AMLO", se lee en otra pancarta que la senadora Kenia López Rabadán (PAN) levantó en el salón de plenos.

En su primera intervención, la presidenta de la CNDH respondió a la oposición que la Comisión a su cargo mantiene su autonomía, en apoyo para el pueblo, ya que -afirmó- no hay hechos violatorios de autoridad local o federal que la Comisión no haya dejado de atender o recomendar.

"Puedo decirlo con la frente en alto y orgullo. La CNDH no trabaja para una minoría, está al servicio de todo el pueblo", enfatizó.

Aclaró que jamás se negó ni intentó huir al debate en el Senado. Esto, luego de que suspendió una primera comparecencia ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado.

"Creo en el debate, en el pluralismo y lucha de las ideas", dijo.

La oposición la cuestionó con carteles. FOTO: Misael Zavala.

Piedra Ibarra aseguró que la lucha por igualdad de mujeres, es una lucha de la izquierda "que he abrazado no solo de ahora sino de siempre" y argumentó que durante su gestión lo ha demostrado su lucha en favor de las mujeres, no sólo con palabras, sino con hechos.

La CNDH ha emitido, en la actual gestión, 90 recomendaciones para defender los derechos de las mujeres. A detalle, fueron 13 recomendaciones en el 2020; cinco recomendaciones en 2021 y 72 en 2022. Asimismo, indicó que hay 414 recomendaciones en trámite, así como mil 649 mujeres atendidas por Provictima.

En los estados, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ds seguimiento a 32 procedimientos de alerta de violencia de género en 25 entidades federativas, la mayoría por violencia feminicida. Rosario Piedra Ibarra también aclaró que las acciones de inconstitucionalidad que emite la CNDH no se deciden a capricho suyo, sino sin una análisis bien documentado.

Incluso aseguró que hubo una limpia en la CNDH, ya que muchos de los trabajadores de la Comisión no cumplían con el currículo adecuado para laborar ahí. Ahora el personal de nuevo ingreso deben pasar por una evaluación, con lo cual se elimina el amiguismo.

También resaltó que se ha reducido el rezago a pesar de que tenemos el mayor número histórico de quejas, pues a octubre de 2022 se contabilizan 60 mil 456 quejas.

