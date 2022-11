Rosario Piedra asegura que hay una campaña en su contra para desaparecer a la CNDH

Con la espada desenvainada llegó a la Cámara de Diputados, la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, quien acusó a medios de comunicación, partidos y políticos de querer invisibilizar y denostar al organismo autónomo desde su llegada.

Al señalar que es mentira que no se haya pronunciado en torno a temas como los niños con cáncer, la migración o la defensa y protección de periodistas, la titular de la CNDH, indicó en la Comisión de Derechos de la Cámara baja, que desde que llegó se ha establecido una campaña en su contra.

“Vengo sobre todo a defender a la CNDH de los infundios y las mentiras de la campaña con sesgo partidista que se ha emprendido desde que asumí su titularidad. Y que sólo tiende a abonar a agendas políticas, pero mucho daña la defensa de los derechos humanos en este país. Se han dicho muchas mentiras acerca de nuestro trabajo y peor que eso, se le ha intentado invisibilizar, como si la CNDH ya no existiera o debiera dejar de existir”.

Asegura que seguirá haciendo su trabajo. FOTO: Cuartoscuro

“Eso es lo que quisieran, paralizarnos, que no trabajemos, que no estemos cerca del pueblo, cerca de las víctimas, que estemos incidiendo con pronunciamientos acciones de inconstitucionalidad, y recomendaciones en el nuevo rumbo del país”, indicó.

Piedra Ibarra resaltó que desde su elección ha cumplido con todos los requerimientos y aunque impugnaron su elección, ha demostrado que cuenta con las credenciales necesarias para atender la atención y la defensa de los derechos de los mexicanos con plena autonomía.

En su discurso inicial, reiteró que lo que quisieran, es que no desaparecieran porque les estorban a quienes siempre han lesionado los derechos humanos o han encubiertos sus violaciones.

“Pero sucede que sé por qué y para qué estoy donde estoy, y por eso, la CNDH hoy trabaja más que nunca en toda su historia como organismo autónomo y es más autónoma que nunca no sólo frente al gobierno federal, sino frente a partidos, grupos de poder económico y político, y sobre todo frente a los poderes fácticos que llevan años controlando todo en este país, y no quisieran perder influencia ni privilegios a tal punto que quienes se quejan de desatención, no son las víctimas , sino políticos y legisladores que han querido y quieren usarnos para justificar sus agendas personas y hasta para hacer campañas electorales”, comentó.

Aseguró que también los atacan porque no pagan ni un centavo en publicidad o contratos millonarios a periodistas y columnistas, por trabajos que nada servían a las víctimas como pasaba antes, resaltó la reducción que hecha del presupuesto del área de difusión que asciende a más del 75 por ciento, en la que más que la difusión de la presidenta o altos mandos, se enfocan en promover el conocimiento de los derechos humanos.

“No hay marcha atrás, no va a pasar que despilfarremos el dinero del pueblo en repartir chayotes para que nos alaben y nunca volverá a pasar que seamos gestores de políticos, porque si bien fui electa con el voto de las y los senadores, mi compromiso es con el pueblo. A él me debo y no le he fallado ni le fallaré”, apuntó

Sigue leyendo:

INE acusa a CNDH ante SCJN por invasión de funciones y prestarse a estrategia de ataques políticos

"El INE no se doblega ante nadie": afirma Lorenzo Córdova tras recorte de presupuesto para el 2023