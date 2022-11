"El INE no se doblega ante nadie": afirma Lorenzo Córdova tras recorte de presupuesto para el 2023

El Instituto Nacional Electoral (INE), no se dobla ante este, ni ante ningún otro gobierno, advirtió el consejero presidente Lorenzo Córdova, en el contexto de la discusión de la Reforma Electoral, pues aseguró que con el recorte de cuatro mil 475 millones de pesos a su presupuesto solicitado para 2023, se vulnera la autonomía del órgano electoral.

En entrevista con Alfredo González e Isaías Robles en A Fuego Lento, de El Heraldo Radio, Córdova Vianello atribuyó el ataque sistemático en su contra por parte de Morena y del presidente Andrés Manuel López Obrador a que no se ha subordinado, pero sostuvo que ni antes, ni ahora, ni después el órgano electoral se doblegará ante los gobiernos en turno.

“Yo lo lamento mucho, pero entiendo sus razones, están muy molestos de que en el INE no nos doblamos, como no nos doblamos a los gobiernos anteriores, no nos doblamos ahora y no nos vamos a doblar después, de eso se trata la autonomía y a los gobiernos naturalmente les molesta la autonomía de los órganos de control como es el caso del INE”, sostuvo el consejero presidente.