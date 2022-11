Lorenzo Córdova: pretenden que el INE sea una autoridad subordinada al poder

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, lamentó que la Reforma Electoral tenga un propósito claro "que el Instituto sea una autoridad subordinada al poder" y acusó que "no hay que perder de vista algo, nunca había ocurrido una embestida tan abierta franca en contra de la autoridad electoral del país".

En entrevista para la Mesa de opinión “A Fuego lento” con Alfredo González e Isaías Robles para El Heraldo Radio, prefirió no responder a las acusaciones que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho en su contra:

"Yo no sé si el presidente vive anclado al pasado o si tiene rencores personales eso hay que preguntárselo a él, yo lo respeto y lo conozco porque era una persona cercana a mi padre" sentenció el funcionario.

Agregó que "así son los actores políticos y hay que entenderlos ellos tienen propósitos políticos y tienen intencionalidades políticas, yo no voy a entrar en el juego porque queda claro cuál es el propósito del presidente".

Lorenzo Córdova destacó que "hoy la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha dejado de ser un órgano autónomo y se ha politizado en temas que no son de su incumbencia ... se sumó a un grupo político" y advirtió que eso no pasará con el INE "están molestos de que no nos doblamos a los gobiernos anteriores, ni ahora ni después, de eso se trata la autonomía... a los gobiernos les molesta la autonomía de los órganos electorales" y refirió que antes de 2018 recibió acusaciones de apoyar a Lòpez Obrador.

El servidor público puntualizó que si no hay reforma no pasa nada y que toda reforma tiene que cumplir dos características, la primera demostrar su necesidad y que hoy no es necesaria, destacó que una reforma es pertinente si sirve para mejorar, pero resaltó que ha costado mucho construir un sistema democrático y equitativo, que debe ser una reforma hecha con información verídica no con datos falsos, también desmintió que las elecciones en México sean las más caras.

"Si una reforma se hace no con la cabeza sino con el estómago a partir de filias y fobias o peor de rencores personales seguro va a salir mal lo que se cambie en las reglas" advirtió Lorenzo Córdova.

Hay 5 grandes temas que cuidar porque son los pilares sobre los que se ha construido nuestra transición a la democracia

Autonomía e independencia de los órganos electorales Servicio profesional electoral del INE Estructura desconcentrada del INE El padrón electoral Las condiciones de la competencia

“Esos son los cinco grandes pilares que, si se alteran negativamente por una reforma, sin duda, esa reforma va a ser una reforma regresiva porque son las conquistas que hemos logrado en este país” sentenció Lorenzo Córdova.

Al responde si asistirá a la marcha para defender al INE organizada por el Frente Cívico Nacional contestó "no voy a ir a la marcha" pero celebró que la ciudadanía se manifieste, enunció que en caso de ir "ya me imaginó la mañanera el día siguiente, no les vamos a dar gusto".

Resaltó que el Instituto tuvo la reducción más grande en su historia en 2022, refutó que las consecuencias están a la vista de todos y que la revocación de mandato no pudo realizarse como consta la ley porque no se tenían los recursos.

El consejero presidente recordó que la Corte ordenó a la Cámara de Diputados justificar ese recorte y que no ha ocurrido hasta el momento, además refirió que se vulnera la autonomía del INE al intentar especificar en que áreas se debe aplicar el recorte y que es el Instituto quien deben decidir cuales son las partidas que tendrán que afectarse.

