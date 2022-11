Con defensa del INE, arranca discusión en lo particular del Presupuesto 2023

“¡El INE no se toca, el INE no se toca!, es la consigna que se escucha en el salón de plenos de la Cámara de Diputados a cargo de las fracciones de oposición encabezadas por el PAN, durante el primer día de la discusión en lo particular del dictamen de Presupuesto de Egresos 2023.

Entre manifestaciones de la oposición en contra del presupuesto y en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), arrancó el primer día de discusión de las 2 mil 264 reservas que se presentaron para su discusión en lo particular del proyecto que establece un gasto para el gobierno federal de 8 billones 299 mil millones de pesos para el próximo año.

El primero de cuatro días más que se prevén para la conclusión de la sesión que inició este martes y que se espera concluya la madrugada del sábado próximo.

Con dos carritos de supermercado a pie de tribuna cargados con productos de la canasta básica y con carteles comparativos de sus costos 2018 contra los de 2022, los panistas evidenciaron los estragos de la inflación en el país.

“Todos los días en las filas del súper, todos los ciudadanos escuchamos, todo está bien caro, ya no alcanza para nada, tanto por cinco cosas, 34 por ciento más les cuesta a los ciudadanos ir al súper lo que compraban con mil 556 pesos, hoy lo compran con 2 mil 086 pesos, esa es la realidad de México, esa es la realidad que no quieren ver, así que señor presidente, si usted mide la eficiencia de su gobierno con la felicidad del pueblo, le avisamos, el pueblo está muy, pero muy enchilado”, señaló la panista Paulina Rubio, con el respaldo de toda la bancada.

La panista se refirió a la alianza de Morena, PT y PVEM como “la coalición Juntos destruirán al país” y tras calificarla como una “oda a la hipocresía” señaló que Morena y el gobierno federal se comportan como padrinos de bautizo aventando dinero

pero se les olvida que la dignidad de los mexicanos no se compra, que este país no se vende y que aún con todo ese dinero, ese dinero ajeno que malgastan, en el 2024 vamos a rescatar a México y, por cierto, hashtag ¡El INE no se toca!, ¡el INE no se toca! Nos vemos el domingo.

Sí vamos a aprobar reservas, serán las presentadas por la Cuarta Transformación Foto: Especial

Acusan violencia política de género

Con gritos e improperios la bancada lopezobradorista, respondió a los señalamientos de la oposición lo que generó un enfrentamiento verbal entre diputados del PAN y PT, luego de que el petista Benjamín Robles, calificó de malditos a los diputados de oposición y corrigió a la vicepresidenta de la Mesa Directiva en turno, la panista Noemí Ayala, por lo que fue acusado de violencia política de género.

“Sí vamos a aprobar reservas, serán las presentadas por la Cuarta Transformación, porque nosotros sí le vamos a seguir cumpliendo al pueblo y eso es lo que les duele a los diputados del PRD, del PAN… al INE en esta ley se le recorta… Malditos ustedes con sus palabras dicen defender al pueblo y con sus hechos los traicionan, así han venido traicionando y aborreciéndolos el pueblo por todo lo que han hecho… malditos y mil veces malditos”, reiteró Robles.

En respuesta, el vicecoordinador del PAN, Jorge Triana adelantó que presentarán las denuncias correspondientes contra el petista.

“Maldito misógino y maldito machista y nos reservamos nuestro derecho de presentar las denuncias correspondientes por violencia política de género, porque es un machista y es un misógino y no es la primera vez que lo hace y, además; no soportan, no pueden ver una mujer empoderada, les corroe la sangre, les arde hasta lo más profundo, no pueden ver a una mujer empoderada porque la mandan a estudiar, que se vaya a estudiar él, diputado maldito”, señaló el panista.

A nombre de la fracción parlamentaria de Morena, Olga Chávez se refirió al gobierno del ex presidente Felipe Calderón y se mofó de la marcha convocada por organizaciones de la sociedad civil en defensa del INE para el próximo domingo.

“A nuestro presidente Andrés López Obrador, happy birthday señor presidente, nuestros compañeros le van a dar un regalito, este domingo van air al zócalo y nos vamos a reír porque solo van a llegar cuatro pelones”, señaló la legisladora morenista.

dhfm