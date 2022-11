La encuesta de Morena sobre el INE terminó: el 62% apoya la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas

El dirigente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional, Mario Delgado, presentó los resultados de la encuesta para medir el apoyo de la Reforma Electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta réplica del ejercicio realizado por el Instituto Nacional Electoral (INE) apuntó que el 88 por ciento de los encuestados está de acuerdo en la elección por voto popular de consejeros y magistrados, mientras el 62 por ciento apoya la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC).

En conferencia de prensa, acompañado del director general de Parametría, Francisco Abundis, presentaron los resultados de la encuesta realizada vía telefónica a 800 personas.

"Repetimos la encuesta que hizo el INE porque ellos dijeron, el presidente del INE, que tenía mucho tiempo y que seguramente la opinión ya había cambiado", señaló Delegado.

La mayoría está a favor de que haya una reducción de diputados y senadores. FOTO Cuartoscuro

De acuerdo a estos resultados, la propuesta que obtuvo más respaldo fue la de elección ciudadana de consejeros y magistrados, con un 88 por ciento lo que representa 10 por ciento más que en el sondeo del INE realizado en septiembre. En tanto, el 62 por ciento está a favor de sustituir al organismo encargado de los comicios en México por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) y un 75 por ciento mostró su respaldo a reducir los recursos del órgano electoral.

En este sentido, su sondeo arroja que el 57 por ciento de los ciudadanos considera que el INE cuesta demasiado, comparado en el 43 por ciento que reflejó la encuesta del órgano electoral.

“La gente considera que gasta demasiado el INE, una mayoría de los ciudadanos piensa que el INE gasta demasiado en sueldos”, señaló Delgado.

El 80 por ciento está a favor de destinar menos recursos a partidos, mientras que 79 por ciento apoya la disminución de diputados y senadores. Además, un 49 por ciento de los 800 encuestados está de acuerdo con desaparecer los institutos y tribunales electorales locales (OPLE´s).

De acuerdo a la encuesta realizada por Morena, el 68 por ciento considera que los partidos políticos están de acuerdo con que los partidos políticos reciben demasiados recursos, que contrasta con el 72 por ciento que arrojó la encuesta realizada por el INE.

En Hermosillo marchan contra la reforma

Cientos de ciudadanos, principalmente mujeres, que pertenecen a la organización “S.O.S. Por México” salieron a las calles de Hermosillo a manifestar su rechazo a la Reforma Electoral que promueve el gobierno federal, donde se pretende desaparecer al Instituto Nacional Electoral (INE). La cita fue a las 9:00 horas (tiempo Sonora) en la Plaza Emiliana de Zubeldía, desde donde se congregaron para marchar hacia las oficinas del Instituto Estatal Electoral, ubicadas en el cruce de los bulevares Rosales y Colosio, donde realizaron un plantón, bajo con la consigna de "el INE no se toca".

Ana Lourdes Pavlovich, una de las organizadoras del evento, explicó que la lucha es para proteger las instituciones que se han ido consolidando para brindar democracia al país. Precisó que ya les han quitado muchas cosas, medicinas, guarderías, hay más inseguridad y más pobreza, está la militarización del país, y no quieren que les quiten la libertad que se manifiesta en la posibilidad de votar libremente con una institución independiente.

El riesgo, dijo, de camba al INE por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas y que desaparezcan los organismos electorales locales, es que los procesos democráticos ya no tendrán credibilidad ni certeza, porque será el mismo gobierno quien ponga y quite la gente encargada, entonces ya nadie votara con libertad. Por eso, dijo, no es una lucha contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, sino una lucha social para defender al organismo y la democracia.

Aclaró que no están esperando una respuesta de las autoridades sino una respuesta de los ciudadanos, de cada hermosillense, de cada mexicano, que asuma que este país es nuestro y que no puede venir quien sea, con las ocurrencias que tenga, a desbaratarnos el país y a que nos de miedo andar por nuestras calles y casas. Informaron que este domingo también se unirán a la marcha nacional en Sonora, yendo desde la Plaza Emiliana de Zubeldía a la Plaza Bicentenario a las 10:00 de la mañana, y la invitación es que todos se sumen a esta lucha.

