Lorena Cuéllar destaca inversión histórica de 2 mil 500 mdp en obras para los 60 municipios

La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, rindió su Primer Informe Regional en el municipio de Apizaco, donde destacó la transformación alcanzada en los primeros 14 meses de su gobierno en los rubros de salud, infraestructura, bienestar social, campo, medio ambiente, educación, cultura, seguridad, justicia, desarrollo económico y turismo.

“Para mí era muy importante volver a tener este encuentro con todos ustedes, quienes me dieron su voto y su confianza para dar inicio a una nueva historia de transformación y bienestar para Tlaxcala”, expuso Lorena Cuéllar.

Destacó la inversión histórica de 2 mil 500 millones de pesos aplicada en 541 obras realizadas en los 60 municipios de la entidad tlaxcalteca, por ello su gobierno tiene el sello de la Cuarta Transformación de México y en Tlaxcala avanza y se consolida el bienestar del pueblo.

Afirmó que desde el primer día de su gobierno el trabajo se ponderó al dotar de oxígeno gratuito a quienes enfermaron de Covid-19, lo que llevó a la entidad a pasar en pocos días de semáforo rojo a verde y a la “fecha somos uno de los tres estados que lleva un avance de vacunación por encima de la media nacional en el tema”.

Resaltó la creación de 4 nuevos hospitales

Además, resaltó la creación de cuatro nuevos hospitales, la rehabilitación de unidades de salud, la implementación de transporte médico aéreo y el abasto de medicamentos que pasó del 30 al 90 por ciento, lo que significa un surtimiento de recetas del 90 por ciento en los nosocomios.

“Podemos decir que hoy Tlaxcala cuenta con el Centro Estatal de Trasplante de Órganos, que en tan solo un año nos permitió realizar el mayor número de trasplantes en la historia del estado, estos son los resultados con los que juntos escribimos una nueva historia”.

Ante los asistentes provenientes de diversos municipios, manifestó que uno de sus compromisos de campaña fue ayudar a quienes tienen enfermedades de tipo renal y otros padecimientos graves, por ello en su administración pasó del 42 por ciento de atención a pacientes con necesidades de hemodiálisis al 98 por ciento.

Subrayó la incorporación del estado al esquema IMSS-Bienestar Foto: Especial

“A lo largo de mi vida una de mis causas, de mis luchas durante muchos años, es construir el hospital de hemodiálisis, pasaba año tras año y no era posible, conseguía los terrenos, el recurso para la construcción y había gobiernos insensibles que no me daban la oportunidad de concretarlo, pero hoy es una realidad, lo inauguraremos en marzo de 2023”, adelantó.

La incorporación del estado al esquema IMSS-Bienestar permitió la contratación de mil nuevos médicos, especialistas y enfermeras, con lo que se fortalecen los servicios de atención a pacientes, además de ampliar los horarios de servicio.

Al afirmar que la paz social no se consigue sin bienestar y sin justicia, Cuéllar Cisneros remarcó que para su gobierno es muy importante invertir en seguridad, por ello se aplicaron más de mil 242 millones de pesos en el fortalecimiento institucional en la materia, procuración de justicia, capacitación y certificación.

“Seguiremos trabajando para bien de las y los tlaxcaltecas, la ruta está trazada y los cimientos de este gobierno están firmes, fuertes y son evidentes, hoy estamos viviendo la gran transformación y el bienestar en Tlaxcala, juntos escribimos una nueva historia”.

SEGUIR LEYENDO:

Lorena Cuéllar asegura que su gobierno controló la trata de personas y mejoró la seguridad en Tlaxcala

Lorena Cuéllar: "Pudimos hacer muchísimo más de lo que me imaginaba"

Tlaxcala es reconocida en los Reed Latino Awards en materia de identidad gubernamental

DME