Hidalgo: Congreso suspende mandato de edil de Nopala por “estafa siniestra”

Luis Enrique "N" fue suspendido del cargo de presidente municipal de Nopala, Hidalgo, mientras se resuelve su situación legal, por los cargos que enfrenta debido a su presunta responsabilidad en uso ilícito de atribuciones agravado y peculado agravado por 71 millones de pesos.

Con 25 votos a favor –de 30 posibles–, el Congreso local aprobó la suspensión del mandato del ahora exedil, quien asumió la titularidad del ayuntamiento por un periodo de cuatro años en diciembre de 2020, postulado por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Al alcalde suspendido la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEH) lo señaló como parte de 13 alcaldes que, presuntamente, malversaron 522 millones 824 mil 955 pesos mediante transferencias a firmas fantasma, que emitieron facturas por servicios inexistentes para justificar el destino del dinero, en una trama de corrupción que involucra también a dos Secretaría durante el gobierno de Omar Fayad Meneses, que las autoridades han denominado la “estafa siniestra”.

Luis Enrique "N" fue detenido el pasado 23 de noviembre. En operativos distintos de la policía ministerial, también se cumplieron órdenes de aprehensión contra tres presidentes municipales más: Fidel A. S. (Epazoyucan), Felipe J. R. (Huautla), Elías S. S. (Yahualica).

Libró la prisión preventiva tras amparo

Estos tres últimos fueron vinculados a proceso y permanecen en prisión preventiva justificada en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Pachuca. En tanto, el morenista Luis Enrique "N" libró la prisión por un amparo, por lo que dejó de estar bajo custodia de la policía ministerial desde la madrugada del 24 de noviembre.

El domingo 27 asistió a la marcha convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien, afirmó, ha acompañado en su movimiento por 11 años.

No obstante, al día siguiente no asistió a la audiencia que tenía programada para definir su situación, al argumentar síntomas de Covid-19. La jueza del caso le concedió un plazo para presentarse y, tras no hacerlo, fue declarado evadido de la justicia, además de que se libró una nueva orden de aprehensión en su contra.

Tras aprobar la separación del cargo de Luis Enrique "N", el Congreso debe determinar la situación de los tres ediles más detenidos por la “estafa siniestra”, quienes se encuentran recluidos y por los que la PGJEH ya solicitó se apruebe la suspensión de sus mandatos.

